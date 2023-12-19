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Путин: Родина ждёт от армии отдачи

19 декабря, 12:24
<p>Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия ждёт отдачи от армии, стране необходимы крепкие, надёжные, хорошо оснащённые, мотивированные вооружённые силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"У вас сейчас всё есть. И Родина ждёт от вас отдачи", — сказал Путин, завершая выступление на заседании.

И помочь в этом ВС РФ должна крепкая экономика, чёткая работа промышленности, опора на народ России.

Путин: История расставит всё на свои места, но Россия своего не отдаст

Путин: История расставит всё на свои места, но Россия своего не отдаст

Ранее президент также отметил, что россияне беспрецедентно поддерживают бойцов СВО, абсолютное большинство граждан демонстрирует патриотический настрой, единство и сплочённость.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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