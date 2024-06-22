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22 июня, 00:55

12-й по счёту: СМИ узнали о тайном ребёнке Илона Маска

Bloomberg: Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск в 12-й раз стал отцом. Матерью ребёнка вновь оказалась топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис, которая до этого уже родила владельцу соцсети X двойню. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

"Он стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет: трое из них от певицы Граймс и ещё трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис", — отметили в агентстве.

По данным анонимных инсайдеров, последний малыш Маска появился на свет в 2024 году. Впрочем, ни миллиардер, ни кто-то ещё из его окружения не сообщали публике о пополнении.

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А вот звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров не стал скрывать от фолловеров счастливую новость о пополнении в семье. Супруга Светлана Сильваши в июне родила мастеру скальпеля второго ребёнка.

Илья Пушкарев
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