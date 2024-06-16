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16 июня, 18:51

Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с Днём отца, запостив трогательное фото

Принц Уильям и его дети — Джордж, Шарлотта и Луи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princeandprincessofwales

Принц Уильям и его дети — Джордж, Шарлотта и Луи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нашла необычный способ поздравить своего супруга, принца Уильяма, с Днём отца. Супруга наследника британского престола опубликовала трогательный снимок мужа с детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые обнимают папу на пляже.

"Мы любим тебя, папа. С Днём отца", — подписала пост Миддлтон, собрав тысячи восторженных комментариев и лайков.

"Кто нас разлучит?": Тяжелобольная Кейт Миддлтон вышла на связь, и это послание разбивает сердце
"Кто нас разлучит?": Тяжелобольная Кейт Миддлтон вышла на связь, и это послание разбивает сердце

Кстати, днём ранее онкобольная Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике, посетив парад в честь дня рождения Карла III. Изначально она планировала пропустить мероприятие, но всё же нашла в себе силы выйти в свет, несмотря на страшное заболевание.

Илья Пушкарев
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