Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с Днём отца, запостив трогательное фото
Принц Уильям и его дети — Джордж, Шарлотта и Луи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princeandprincessofwales
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нашла необычный способ поздравить своего супруга, принца Уильяма, с Днём отца. Супруга наследника британского престола опубликовала трогательный снимок мужа с детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые обнимают папу на пляже.
"Мы любим тебя, папа. С Днём отца", — подписала пост Миддлтон, собрав тысячи восторженных комментариев и лайков.
Кстати, днём ранее онкобольная Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике, посетив парад в честь дня рождения Карла III. Изначально она планировала пропустить мероприятие, но всё же нашла в себе силы выйти в свет, несмотря на страшное заболевание.