Умирающая от рака Кейт Миддлтон впервые за полгода вышла в свет

Кейт Миддлтон, которая продолжает бороться с раком, впервые за полгода появилась на официальном мероприятии королевской семьи. Вместе с детьми она посетила церемонию Trooping the Colour — парад в честь выноса знамени и официальное празднование дня рождения монарха. Видео с мероприятия опубликовано в аккаунте принцессы и принца Уэльских в соцсети.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales

Кроме супруги наследника британского престола на церемонии также появился и его нынешний хозяин король Карл III, который, как и Миддлтон, борется с онкологическим заболеванием. Его Величество вместе с женой — королевой Камиллой — в сопровождении принцессы Уэльской и её троих детей в каретах проследовали из Букингемского дворца к плац-параду королевской конной гвардии, где их прибытия ожидали более тысячи британских военнослужащих в парадных кителях.

По традиции британский монарх осуществляет смотр войск, сидя верхом на коне, однако в этом году врачи убедили Карла III воздержаться от "родео" и провести процедуру, сидя вместе с женой в деревянном кресле, расположенном на специально изготовленной платформе. Наследник престола принц Уильям и его дядя герцог Эдинбургский Эдвард сопровождали короля на лошадях, облачившись в величественные гвардейские мундиры алого цвета и традиционные высокие шапки из натурального медвежьего меха.

В этом году честь пронести знамя на плац-параде под присмотром Карла III выпала ирландским гвардейцам. Эта традиция является непременным атрибутом церемонии уже почти 300 лет. Отсюда и название — Trooping of Colour ("Вынос знамени"). После этого король возвращается в Букингемский дворец, а отряд Его Величества королевской конной артиллерии запускает салют в честь дня рождения монарха.

Стоит пояснить, что праздновать одновременно Trooping of Colour и свой день рождения придумал король Георг II в 1748 году. Но, поскольку он родился в холодном ноябре, спустя время парад решили перенести на более тёплое время года, однако ассоциироваться с днём рождения короля он не перестал.