Умирающая от рака Кейт Миддлтон впервые за полгода вышла в свет
Кейт Миддлтон с детьми появилась на параде в честь дня рождения Карла III
Кейт Миддлтон с детьми на параде ко дню рождения монарха. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales
Кейт Миддлтон, которая продолжает бороться с раком, впервые за полгода появилась на официальном мероприятии королевской семьи. Вместе с детьми она посетила церемонию Trooping the Colour — парад в честь выноса знамени и официальное празднование дня рождения монарха. Видео с мероприятия опубликовано в аккаунте принцессы и принца Уэльских в соцсети.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales
Кроме супруги наследника британского престола на церемонии также появился и его нынешний хозяин король Карл III, который, как и Миддлтон, борется с онкологическим заболеванием. Его Величество вместе с женой — королевой Камиллой — в сопровождении принцессы Уэльской и её троих детей в каретах проследовали из Букингемского дворца к плац-параду королевской конной гвардии, где их прибытия ожидали более тысячи британских военнослужащих в парадных кителях.
По традиции британский монарх осуществляет смотр войск, сидя верхом на коне, однако в этом году врачи убедили Карла III воздержаться от "родео" и провести процедуру, сидя вместе с женой в деревянном кресле, расположенном на специально изготовленной платформе. Наследник престола принц Уильям и его дядя герцог Эдинбургский Эдвард сопровождали короля на лошадях, облачившись в величественные гвардейские мундиры алого цвета и традиционные высокие шапки из натурального медвежьего меха.
В этом году честь пронести знамя на плац-параде под присмотром Карла III выпала ирландским гвардейцам. Эта традиция является непременным атрибутом церемонии уже почти 300 лет. Отсюда и название — Trooping of Colour ("Вынос знамени"). После этого король возвращается в Букингемский дворец, а отряд Его Величества королевской конной артиллерии запускает салют в честь дня рождения монарха.
Стоит пояснить, что праздновать одновременно Trooping of Colour и свой день рождения придумал король Георг II в 1748 году. Но, поскольку он родился в холодном ноябре, спустя время парад решили перенести на более тёплое время года, однако ассоциироваться с днём рождения короля он не перестал.
Судя по всему, Кейт Миддлтон хорошо себя чувствует, поскольку ранее заявляла, что обязательно посетит летние мероприятия королевской семьи, если ей позволит самочувствие. После проведённой химиотерапии ситуация со здоровьем принцессы Уэльской стала выправляться. Супруга наследного принца говорит, что в выздоровлении ей очень помогает поддержка мужа и её семьи.