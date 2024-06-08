В Британии отгремела свадьба потомка Пушкина, принц Уильям пришёл без Кейт Миддлтон
Потомок Пушкина герцог Вестминстерский женился на Оливии Хенсон в Британии
Потомок Александра Пушкина Седьмой герцог Вестминстерский Хью Ричард Луи Гровенор и его невеста Оливия Хенсон. Обложка © ТАСС / AP
В Великобритании отгремела свадьба одного из самых богатых британцев — Седьмого герцога Вестминстерского Хью Ричарда Луи Гровенора. Его женой стала Оливия Хенсон. Как сообщает Daily Mail, торжество прошло накануне, 7 июня, в Честерском соборе в присутствии более 400 гостей.
33-летний Хью — единственный сын в семье бизнесмена Джеральда Гровенора и его жены Натальи. По некоторым данным, он является прапрапраправнуком великого русского поэта Александра Пушкина. О его 31-летней невесте сведений совсем немного, поскольку она не афиширует свою личную жизнь. Известно, что Хенсон занимает высокий пост в корпорации Belazu, которая осуществляет импорт высококачественных европейских продуктов.
Стоит отметить, что герцог Гровенор долгое время считался самым завидным британским холостяком, так как в 2016 году унаследовал семейное состояние. Сейчас оно оценивается в 10,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,1 триллиона рублей). Это делает потомка Пушкина самым богатым британцем младше 40 лет.
Принц Уильям пришёл на свадьбу Гровенора и Хенсон без Кейт Миддлтон. Фото © ТАСС / AP
На свадьбе, в частности, присутствовал принц Уэльский Уильям, который давно дружит с женихом. К примеру, Гровенор является крёстным отцом старшего сына принца — Джорджа, а также крёстным Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл. Последних на торжестве не было, хотя приглашение им отослали. Стоит отметить, что Уильям пришёл на свадьбу без супруги Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике из-за онкологии.
Миддлтон в марте этого года сообщила, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. За это отважное признание её похвалил король Великобритании Карл III. Принцесса также сразу рассказала, что уже приступила к курсу химиотерапии. Позже стало известно, что самочувствие королевской персоны после лечения улучшилось. Однако до сих пор информации о возвращении Миддлтон в публичную жизнь нет.