В Британии отгремела свадьба потомка Пушкина, принц Уильям пришёл без Кейт Миддлтон

В Великобритании отгремела свадьба одного из самых богатых британцев — Седьмого герцога Вестминстерского Хью Ричарда Луи Гровенора. Его женой стала Оливия Хенсон. Как сообщает Daily Mail, торжество прошло накануне, 7 июня, в Честерском соборе в присутствии более 400 гостей.

33-летний Хью — единственный сын в семье бизнесмена Джеральда Гровенора и его жены Натальи. По некоторым данным, он является прапрапраправнуком великого русского поэта Александра Пушкина. О его 31-летней невесте сведений совсем немного, поскольку она не афиширует свою личную жизнь. Известно, что Хенсон занимает высокий пост в корпорации Belazu, которая осуществляет импорт высококачественных европейских продуктов.

Стоит отметить, что герцог Гровенор долгое время считался самым завидным британским холостяком, так как в 2016 году унаследовал семейное состояние. Сейчас оно оценивается в 10,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,1 триллиона рублей). Это делает потомка Пушкина самым богатым британцем младше 40 лет.

Принц Уильям пришёл на свадьбу Гровенора и Хенсон без Кейт Миддлтон. Фото © ТАСС / AP