"Лечение продолжается": Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о самочувствии
Кейт Миддлтон посетит летние мероприятия, если будет хорошо себя чувствовать
Член британской королевской семьи принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Обложка © X / KensingtonRoyal
Член британской королевской семьи принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с раком и проходит химиотерапию, прервала молчание. Она вышла на связь с поклонниками в своём аккаунте, опубликовав свежее фото и поблагодарив за поддержку.
Принцесса пообещала появиться на некоторых летних мероприятиях, если будет чувствовать себя хорошо. Миддлтон также заявила, что продолжает работать, но удалённо.
"У меня хороший прогресс, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена. Моё лечение продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев. В дни, когда я чувствую себя хорошо, я уделяю время школьной жизни детей, а также тому, что заряжает энергией и позитивом", — пояснила Миддлтон.
Напомним, Кейт Миддлтон в марте нынешнего года призналась, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. Её похвалил король Великобритании Карл III за то, что она отважилась об этом сообщить. Принцесса также сразу рассказала, что уже приступила к курсу химиотерапии. Позже стало известно, что самочувствие королевской персоны после лечения улучшилось. Однако до сих пор информации о возвращении Миддлтон в публичную жизнь нет.