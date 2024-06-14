"Лечение продолжается": Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о самочувствии

Член британской королевской семьи принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с раком и проходит химиотерапию, прервала молчание. Она вышла на связь с поклонниками в своём аккаунте, опубликовав свежее фото и поблагодарив за поддержку.