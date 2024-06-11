"Кто нас разлучит?": Тяжелобольная Кейт Миддлтон вышла на связь, и это послание разбивает сердце

Член британской королевской семьи, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с раком и проходит химиотерапию, прервала молчание и обратилась к подданным в письме, опубликованном Ирландским гвардейским полком в социальной сети. Супруга принца Уильяма принесла глубокие извинения за своё отсутствие на репетиции парада в честь дня рождения Карла III.

Из-за болезни Кейт сейчас редко увидишь на публике. Часть её обязанностей пришлось разделить между собой членам королевской семьи, в частности, "на замену" вышла принцесса Беатрис — племянница Карла III, дочь его родного брата. Но мероприятия с участием Ирландского гвардейского полка — это особый случай, ведь Кейт Миддлтон является его полковником.

"Быть вашим полковником остаётся для меня честью, и мне очень жаль, что я не могу отдать честь на смотре полковника в этом году", — обратилась Кейт к своей гвардии.