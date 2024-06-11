"Кто нас разлучит?": Тяжелобольная Кейт Миддлтон вышла на связь, и это послание разбивает сердце
Кейт Миддлтон вышла на связь и извинилась, что пропустит парад в честь Карла III
Борющаяся с раком Кейт Миддлтон вышла на связь впервые за несколько месяцев. Обложка © i-Images via ZUMA Press
Член британской королевской семьи, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с раком и проходит химиотерапию, прервала молчание и обратилась к подданным в письме, опубликованном Ирландским гвардейским полком в социальной сети. Супруга принца Уильяма принесла глубокие извинения за своё отсутствие на репетиции парада в честь дня рождения Карла III.
Из-за болезни Кейт сейчас редко увидишь на публике. Часть её обязанностей пришлось разделить между собой членам королевской семьи, в частности, "на замену" вышла принцесса Беатрис — племянница Карла III, дочь его родного брата. Но мероприятия с участием Ирландского гвардейского полка — это особый случай, ведь Кейт Миддлтон является его полковником.
"Быть вашим полковником остаётся для меня честью, и мне очень жаль, что я не могу отдать честь на смотре полковника в этом году", — обратилась Кейт к своей гвардии.
Послание принцессы оканчивалось фразой quis separabit — латинским девизом, заимствованным из Библии и связанным с британской армией в Ирландии. Он переводится как "кто нас разлучит?". Гвардейцы были глубоко тронуты посланием Кейт, а её письмо наделало много шума в социальных сетях. Поклонники королевской семьи признаются, что весточка от принцессы довела их до слёз.
Кейт Миддлтон в марте этого года сообщила, что у неё диагностировано онкологическое заболевание. За это отважное признание её похвалил король Великобритании Карл III. Принцесса также сразу рассказала, что уже приступила к курсу химиотерапии. Позже стало известно, что самочувствие королевской персоны после лечения улучшилось. Однако до сих пор информации о возвращении Миддлтон в публичную жизнь нет.