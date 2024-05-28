Карл III пытается заменить борющуюся с раком Кейт Миддлтон своей племянницей

35-летняя принцесса Беатриса Йоркская будет исполнять обязанности Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с декабря 2023 года из-за борьбы с раком. По данным испанской газеты Marca, её кандидатуру утвердил лично король Карл III.

Принцесса Беатриса — старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, брата короля Карла III. Теперь она станет чаще появляться на публике и заменит на протокольных мероприятиях Кейт — супругу принца Уильяма. К слову, к своим обязанностям Беатриса, видимо, уже приступила. Не так давно она неожиданно появилась в сопровождении своей сестры, принцессы Евгении, на приёме, который монарх устроил в саду Букингемского дворца.

"Британская королевская семья оказалась в сложной ситуации из-за здоровья нескольких её наиболее видных членов, и теперь им приходится набирать замену, чтобы продолжить свой напряжённый график", — пишет газета.

Как известно, ранее король Чарльз был вынужден сократить собственные публичные выступления после объявления о начале лечения рака простаты. А теперь и его невестка, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, столкнулась с необходимостью сосредоточиться на своём здоровье. Но график членов монаршей четы расписан, как утверждают инсайдеры, "на месяцы вперёд".

Другим членам семьи, таким как принц Уильям, пришлось увеличить своё присутствие на институциональных мероприятиях, одновременно сопровождая свою жену во время её лечения. Камилле, королеве-консорту, тоже пришлось активизировать свою деятельность, да настолько, что она в конце концов попросила перерыв после появления на нескольких официальных церемониях подряд.