Карл III пытается заменить борющуюся с раком Кейт Миддлтон своей племянницей
Marca: Карл III уполномочил Беатрису Йоркскую исполнять обязанности Кейт Миддлтон
Принцесса Беатриса Йоркская — член королевской семьи Великобритании. Обложка © EPA / ANDY RAIN
35-летняя принцесса Беатриса Йоркская будет исполнять обязанности Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с декабря 2023 года из-за борьбы с раком. По данным испанской газеты Marca, её кандидатуру утвердил лично король Карл III.
Принцесса Беатриса — старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, брата короля Карла III. Теперь она станет чаще появляться на публике и заменит на протокольных мероприятиях Кейт — супругу принца Уильяма. К слову, к своим обязанностям Беатриса, видимо, уже приступила. Не так давно она неожиданно появилась в сопровождении своей сестры, принцессы Евгении, на приёме, который монарх устроил в саду Букингемского дворца.
"Британская королевская семья оказалась в сложной ситуации из-за здоровья нескольких её наиболее видных членов, и теперь им приходится набирать замену, чтобы продолжить свой напряжённый график", — пишет газета.
Как известно, ранее король Чарльз был вынужден сократить собственные публичные выступления после объявления о начале лечения рака простаты. А теперь и его невестка, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, столкнулась с необходимостью сосредоточиться на своём здоровье. Но график членов монаршей четы расписан, как утверждают инсайдеры, "на месяцы вперёд".
Другим членам семьи, таким как принц Уильям, пришлось увеличить своё присутствие на институциональных мероприятиях, одновременно сопровождая свою жену во время её лечения. Камилле, королеве-консорту, тоже пришлось активизировать свою деятельность, да настолько, что она в конце концов попросила перерыв после появления на нескольких официальных церемониях подряд.
Теперь со "скамейки запасных" пришлось встать более дальним родственникам Карла и найти время для официальных церемоний в своём и без того плотном графике. К примеру, Беатриса занимает пост вице-президента по стратегическим партнёрствам американской фирмы Afiniti, разрабатывающей технические средства для автоматизации колл-центров. Её сестра Евгения тоже на месте не сидит, а возглавляет лондонскую галерею Hauser & Wirth.
Напомним, в конце марта Кейт Миддлтон объявила, что борется с онкологией. По данным британских СМИ, у супруги принца Уильяма диагностировали рак прямой кишки и это сказывается на её состоянии. Принцесса начала курс химиотерапии. По словам самого Уильяма, она отважно справляется с болезнью.