Мёртвые руки и трупные пятна: Никас Сафронов оценил "кровавый" портрет Карла III

В начале мая король Великобритании Карл III отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого события Букингемский дворец представил его первый официальный портрет, который поверг в шок многих, а жутковатый красный цвет вызвал различные ассоциации. Известный портретист, народный художник России Никас Сафронов поделился своим мнением по поводу картины.

По его словам, новаторское и авангардное решение возможно, но не в этом случае и не сейчас, учитывая, с какими трудностями столкнулась королевская семья: болезнь самого Карла III, онкология невестки Кейт Миддлтон, проблемы с сыном Гарри.

"Наверняка у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за всё, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут ещё этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба. У него на картине мёртвые руки, на них белые мазки, как трупные пятна. Кровавый фон... Совершенно не жизнеутверждающая картина. Монархи, как и артисты, люди очень впечатлительные. Мнительные", — поделился художник с kp.ru.