Мёртвые руки и трупные пятна: Никас Сафронов оценил "кровавый" портрет Карла III
Никас Сафронов — о портрете Карла III: Последний гвоздь в крышку его гроба
Портрет Карла III. Фото © X / World Times
В начале мая король Великобритании Карл III отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого события Букингемский дворец представил его первый официальный портрет, который поверг в шок многих, а жутковатый красный цвет вызвал различные ассоциации. Известный портретист, народный художник России Никас Сафронов поделился своим мнением по поводу картины.
По его словам, новаторское и авангардное решение возможно, но не в этом случае и не сейчас, учитывая, с какими трудностями столкнулась королевская семья: болезнь самого Карла III, онкология невестки Кейт Миддлтон, проблемы с сыном Гарри.
"Наверняка у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за всё, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут ещё этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба. У него на картине мёртвые руки, на них белые мазки, как трупные пятна. Кровавый фон... Совершенно не жизнеутверждающая картина. Монархи, как и артисты, люди очень впечатлительные. Мнительные", — поделился художник с kp.ru.
Официальный портрет должен выражать позитив, надежду на будущее, а не быть авангардным, указал Сафронов. Он также напомнил, что у Карла III были великие предки-долгожители. Например, его мать Елизавета II дожила до 96 лет, отец, принц Филипп, — до 99 лет, а бабушка и вовсе умерла на 102-м году жизни. По мнению художника, монарху сейчас очень тяжело из-за его онкологии, поэтому вряд ли эта работа добавит ему сил и здоровья.
Ранее Life.ru писал, что король Великобритании Карл III вновь приступил к своим рабочим обязанностям после того, как прошёл курс лечения от рака. Однако американское издание The Daily Beast сообщало, что состояние здоровья монарха сильно ухудшилось к концу апреля. К слову, британское правительство обновило план "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III. Напомним, что в начале мая король Великобритании отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого Букингемский дворец представил его первый официальный портрет в качестве монарха. Однако сам правитель, представляя картину в жутковатых красных тонах, немного испугался.