Карл III испугался собственного портрета на презентации в Букингемском дворце
В начале мая король Великобритании Карл III отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого события Букингемский дворец представил его первый официальный портрет в качестве монарха. Однако сам правитель, представляя картину в жутковатых красных тонах, немного испугался.
Карл III испугался собственного портрета. Видео © X / World Times
Картину создал художник Джонатан Йео. Он изобразил Его Величество в образе полковника Уэльской гвардии, звание которого он получил в 1975 году. Ранее Йео работал над портретами королевы Камиллы (2014) и принца Филиппа (2008). Портрет будет представлен на выставке в Дрейперс-холле в Лондоне.
Ранее Life.ru писал, что король Великобритании Карл III вновь приступил к своим рабочим обязанностям после того, как прошёл курс лечения от рака. Однако американское издание The Daily Beast сообщало, что состояние здоровья монарха сильно ухудшилось к концу апреля. К слову, британское правительство обновило план "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III.
X / World Times