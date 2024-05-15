Карл III испугался собственного портрета на презентации в Букингемском дворце

В начале мая король Великобритании Карл III отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого события Букингемский дворец представил его первый официальный портрет в качестве монарха. Однако сам правитель, представляя картину в жутковатых красных тонах, немного испугался.

Картину создал художник Джонатан Йео. Он изобразил Его Величество в образе полковника Уэльской гвардии, звание которого он получил в 1975 году. Ранее Йео работал над портретами королевы Камиллы (2014) и принца Филиппа (2008). Портрет будет представлен на выставке в Дрейперс-холле в Лондоне.