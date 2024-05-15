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15 мая, 08:47

Карл III испугался собственного портрета на презентации в Букингемском дворце

В начале мая король Великобритании Карл III отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого события Букингемский дворец представил его первый официальный портрет в качестве монарха. Однако сам правитель, представляя картину в жутковатых красных тонах, немного испугался.

Карл III испугался собственного портрета. Видео © X / World Times

Картину создал художник Джонатан Йео. Он изобразил Его Величество в образе полковника Уэльской гвардии, звание которого он получил в 1975 году. Ранее Йео работал над портретами королевы Камиллы (2014) и принца Филиппа (2008). Портрет будет представлен на выставке в Дрейперс-холле в Лондоне.

Карл III утратил одно чувство из-за лечения от рака
Карл III утратил одно чувство из-за лечения от рака

Ранее Life.ru писал, что король Великобритании Карл III вновь приступил к своим рабочим обязанностям после того, как прошёл курс лечения от рака. Однако американское издание The Daily Beast сообщало, что состояние здоровья монарха сильно ухудшилось к концу апреля. К слову, британское правительство обновило план "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III.

Обложка ©

X / World Times

Александра Мышляева
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