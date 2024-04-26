"Стряхнули пыль": В Британии принялись обновлять план на случай смерти больного раком Карла III Daily Beast: План на случай смерти Карла III регулярно обновляется 26 апреля, 08:38 Карл III. Обложка © ТАСС / AP / Hollie Adams

Правительство Великобритании регулярно обновляет план "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на источник.

"С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак", — заявил собеседник издания.

По словам другого источника, лица, участвующие в составлении документа, рассматривают все его аспекты. А похороны Елизаветы II стали для них примером для оценки того, что можно доработать. Как отметил собеседник издания из военной сферы, в этом нет ничего удивительного и разработка плана началась "на следующий день" после предания тела королевы земле.

По словам писателя и журналиста Кристофера Андерсена, специализирующегося на королевской семье, её членам всегда напоминают, что кончина станет значимым событием, которое привлечёт внимание общественности. Например, принцы Уильям и Гарри были ещё подростками, когда их попросили спланировать церемонию, в том числе выбрать музыку, цветы и молитвы.

Букингемский дворец не вдавался в подробности борьбы Карла III с раком, однако, по словам анонимного эксперта по онкологическим заболеваниям, регулярные поездки монарха в Лондон для лечения говорят, что он, видимо, проходит радиотерапию. Для этого необходима крупная аппаратура, которая не требуется при химиотерапии.

Авторы Матвей Константинов