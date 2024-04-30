Карл III вернулся к королевским обязанностям после курса лечения от рака
Король Великобритании Карл III. Обложка © ТАСС / ЕРА
Король Великобритании Карл III вновь приступил к своим рабочим обязанностям после того, как прошёл курс лечения от рака. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в соцсети Х.
"Его Величество король Карл III возвращается к своим общественным обязанностям", — говорится в тексте.
Монарх и его супруга Камилла прошли лечение в центре Macmillan Cancer Centre в Лондоне, который специализируется на раковых заболеваниях. В Букингемском дворце подчеркнули, что своим примером Карл lll доказывает важность ранней диагностики болезни, а также необходимость бороться с ней, избавившись от всех страхов.
Напомним, об обнаружении рака у 75-летнего Карла III стало известно в начале февраля этого года. Американское издание The Daily Beast сообщило, что состояние здоровья монарха сильно ухудшилось к концу апреля. Британское правительство тем временем обновило план "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III.