СМИ узнали, что ситуация со здоровьем Карла III действительно "нехорошая" The Daily Beast: Король Карл III действительно очень нездоров 27 апреля, 08:03 Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Здоровье 75-летнего короля Великобритании Карла III постепенно ухудшается. О том, что ситуация "нехорошая", пишет американское издание The Daily Beast, ссылаясь на источник в монаршей семье.

"Конечно, он полон решимости победить и они бросают на это все силы. Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем они показывают", — заявил собеседник издания, названный старым другом королевской семьи.

Дворец по-прежнему хранит молчание о лечении монарха, но осведомлённые инсайдеры говорили о том, что король "очень хорошо реагирует" на процедуры.

По данным СМИ, власти разработали специальный порядок действий на случай его реальной кончины, который в последнее время принялись обновлять. Этот план носит название "Мост Менай" — в честь подвесного моста, соединяющего остров Англси с материковой частью Уэльса. Кстати, план похорон королевы Елизаветы носил имя "Лондонский мост".

Авторы Евгения Мосс