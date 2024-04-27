СМИ узнали, что ситуация со здоровьем Карла III действительно "нехорошая"
The Daily Beast: Король Карл III действительно очень нездоров
Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Здоровье 75-летнего короля Великобритании Карла III постепенно ухудшается. О том, что ситуация "нехорошая", пишет американское издание The Daily Beast, ссылаясь на источник в монаршей семье.
"Конечно, он полон решимости победить и они бросают на это все силы. Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем они показывают", — заявил собеседник издания, названный старым другом королевской семьи.
Дворец по-прежнему хранит молчание о лечении монарха, но осведомлённые инсайдеры говорили о том, что король "очень хорошо реагирует" на процедуры.
Напомним, об обнаружении рака у Карла III стало известно в начале февраля. Официальные власти не распространяются о течении болезни, а 18 марта в Рунете даже появился фейк о якобы смерти монарха. Но эти слухи сразу опровергли.
По данным СМИ, власти разработали специальный порядок действий на случай его реальной кончины, который в последнее время принялись обновлять. Этот план носит название "Мост Менай" — в честь подвесного моста, соединяющего остров Англси с материковой частью Уэльса. Кстати, план похорон королевы Елизаветы носил имя "Лондонский мост".