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СМИ узнали, что ситуация со здоровьем Карла III действительно "нехорошая"

The Daily Beast: Король Карл III действительно очень нездоров

27 апреля, 08:03
Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Здоровье 75-летнего короля Великобритании Карла III постепенно ухудшается. О том, что ситуация "нехорошая", пишет американское издание The Daily Beast, ссылаясь на источник в монаршей семье.

"Конечно, он полон решимости победить и они бросают на это все силы. Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем они показывают", — заявил собеседник издания, названный старым другом королевской семьи.

Дворец по-прежнему хранит молчание о лечении монарха, но осведомлённые инсайдеры говорили о том, что король "очень хорошо реагирует" на процедуры.

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Напомним, об обнаружении рака у Карла III стало известно в начале февраля. Официальные власти не распространяются о течении болезни, а 18 марта в Рунете даже появился фейк о якобы смерти монарха. Но эти слухи сразу опровергли.

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По данным СМИ, власти разработали специальный порядок действий на случай его реальной кончины, который в последнее время принялись обновлять. Этот план носит название "Мост Менай" — в честь подвесного моста, соединяющего остров Англси с материковой частью Уэльса. Кстати, план похорон королевы Елизаветы носил имя "Лондонский мост".

Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
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