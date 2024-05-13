Карл III утратил одно чувство из-за лечения от рака
DM: Король Карл III заявил, что перестал чувствовать вкус из-за химиотерапии
Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Король Великобритании Карл III перестал ощущать вкус во время лечения от рака. Об этом сообщает газета Daily Mail.
"Король Карл III, посетивший Музей военной авиации в Гэмпшире, сегодня рассказал о том, что во время лечения рака он потерял чувство вкуса", — указано в материале.
Авторы статьи отметили, что Карл III пообщался с ветераном Вооружённых сил (ВС) Великобритании Аароном Мэпплбеком. Во время беседы военнослужащий рассказал, что проходил в 2023 году химиотерапию в рамках лечения рака яичка, из-за чего утратил чувство вкуса. Британский король признался, что получил точно такой же эффект от терапии.
О том, что у Карла III обнаружили рак и он начал курс лечения, стало известно 5 февраля. При этом сообщалось, что монарх продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами. Врач-онколог оценила шансы британского короля на выздоровление и отметила, что показатель выживаемости будет выше, если рак удалось обнаружить на ранней стадии. Кроме того, нужно оценивать агрессивность самой опухоли.