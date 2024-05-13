Карл III утратил одно чувство из-за лечения от рака

Король Великобритании Карл III перестал ощущать вкус во время лечения от рака. Об этом сообщает газета Daily Mail.

"Король Карл III, посетивший Музей военной авиации в Гэмпшире, сегодня рассказал о том, что во время лечения рака он потерял чувство вкуса", — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что Карл III пообщался с ветераном Вооружённых сил (ВС) Великобритании Аароном Мэпплбеком. Во время беседы военнослужащий рассказал, что проходил в 2023 году химиотерапию в рамках лечения рака яичка, из-за чего утратил чувство вкуса. Британский король признался, что получил точно такой же эффект от терапии.