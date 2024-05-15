"Удалось передать ауру короля": Экстрасенс объяснила, всё ли нормально с "кровавым" портретом Карла III
Экстрасенс Блэкмун: Новый портрет Карла III не имеет ничего общего с сатанизмом
Первый портрет Карла III после коронации. Обложка © X / World Times
Необычный портрет короля Великобритании Карла III поверг в шок многих поклонников семьи монарха. Жутковатый красный цвет вызвал ассоциации с кровью, сатанистами и даже рептилоидами, однако на самом деле ни с чем подобным он не связан. Об этом в беседе с Life.ru рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.
Во-первых, как отметила специалист, все нюансы официальных портретов всегда заранее согласуются с членами королевской семьи, поэтому красный цвет неожиданностью для Карла III уж точно не был. Более того, портрет был выполнен вполне в стилистике художника Джонатана Йео, который до этого уже писал британских монархов, к примеру королеву Камиллу.
Интуитивно или нет, художнику удалось очень точно передать ауру короля, которая имеет цвет, близкий к тому, что мы видим на картине. Красная аура — это признак человека сильного духом, горящего внутренним пламенем, любящего своё дело. Такой человек способен преодолеть любые трудности и достичь любых целей, которые поставит перед собой, и жизнь Карла III это убедительно показывает.
Также она указала на то, что портрет демонстрирует ещё одно очень важное качество британского короля. При всей его внешней скромности и даже "серости" на полотне Карл III намного интереснее и глубже, чем его привыкли воспринимать окружающие. А бабочка на плече монарха, добавила собеседница Life.ru, несёт двойной смысл. Она не только означает любовь к природе, но и является иконографическим символом души и божественного благословения. Король является помазанником Божьим, по крайней мере таким он себя ощущает и таким монарх являет себя миру через этот портрет, резюмировала экстрасенс.
Как ранее писал Life.ru, в Британии сегодня показали первый официальный портрет Карла III после коронации. Он представляет собой красное полотно, на котором изображена фигура короля со шпагой. На плечо ему пытается сесть бабочка. Сам Карл III сначала был слегка удивлён жутковатым цветом портрета, но потом одобрительно улыбнулся.