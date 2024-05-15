"Удалось передать ауру короля": Экстрасенс объяснила, всё ли нормально с "кровавым" портретом Карла III

Необычный портрет короля Великобритании Карла III поверг в шок многих поклонников семьи монарха. Жутковатый красный цвет вызвал ассоциации с кровью, сатанистами и даже рептилоидами, однако на самом деле ни с чем подобным он не связан. Об этом в беседе с Life.ru рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.

Во-первых, как отметила специалист, все нюансы официальных портретов всегда заранее согласуются с членами королевской семьи, поэтому красный цвет неожиданностью для Карла III уж точно не был. Более того, портрет был выполнен вполне в стилистике художника Джонатана Йео, который до этого уже писал британских монархов, к примеру королеву Камиллу.

Интуитивно или нет, художнику удалось очень точно передать ауру короля, которая имеет цвет, близкий к тому, что мы видим на картине. Красная аура — это признак человека сильного духом, горящего внутренним пламенем, любящего своё дело. Такой человек способен преодолеть любые трудности и достичь любых целей, которые поставит перед собой, и жизнь Карла III это убедительно показывает. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Также она указала на то, что портрет демонстрирует ещё одно очень важное качество британского короля. При всей его внешней скромности и даже "серости" на полотне Карл III намного интереснее и глубже, чем его привыкли воспринимать окружающие. А бабочка на плече монарха, добавила собеседница Life.ru, несёт двойной смысл. Она не только означает любовь к природе, но и является иконографическим символом души и божественного благословения. Король является помазанником Божьим, по крайней мере таким он себя ощущает и таким монарх являет себя миру через этот портрет, резюмировала экстрасенс.