Троицкая поминальная суббота 2024: как правильно чтить память усопших Как правильно молиться, что поставить на стол в поминальную субботу и чего делать 22 июня нельзя. Life.ru рассказывает, как верующим отдать должное уважение и почтение усопшим родственникам в день православного праздника Троицкая родительская суббота. 21 июня, 21:05 Троицкая родительская суббота 22 июня: можно ли убираться на могилах и как правильно молиться в этот поминальный день. Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

Троицкая родительская суббота отмечается в Православной церкви в субботу, которая предшествует празднику Святой Троицы. Этот день посвящён памяти усопших родственников. В Троицкую субботу — одну из важных родительских суббот Православной церкви — верующие посещают кладбища, чтобы помолиться за упокой душ умерших родственников, возложить цветы на их могилы и освятить место захоронения. Также Церковь проводит в этот день молебны и поминовения.

Почему поминальной стала именно суббота? Согласно Ветхому Завету, суббота — последний день творения мира, день покоя и отдыха (традиция считать субботу последним днём недели до сих пор сохранилась у некоторых народов), день поминовения Бога. В Новом Завете днём поминовения Бога стало воскресенье, а суббота — днём памяти предков, а самыми близкими предками для любого человека являются его родители.

Какого числа отмечают Троицкую субботу в 2024 году

Какого числа Троицкая родительская суббота и что нужно обязательно сделать 22 июня? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pit Stock

В 2024 году Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня. Этот день имеет глубокие корни в православной традиции и является временем памяти и уважения к предкам.

Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу?

Троицкая поминальная суббота 22 июня: Родительская суббота в 2024 году у православных. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

В православный праздник Троицкая родительская суббота верующим рекомендуется выполнять ряд действий, которые включают в себя как подготовку к предстоящему празднику Святой Троицы, так и почитание памяти усопших родственников.

В Троицкую родительскую субботу 22 июня Церковь призывает верующих посетить места захоронения умерших родственников. Но не грустить по утрате над могилой, а вспомнить всё хорошее, связанное с человеком. Поблагодарить его. Важной частью православного праздника Троицкая суббота является молитва за упокой душ усопших близких. Можно помолиться о прощении грехов усопших и просить Божию милость для них. Возложение цветов на могилы, зажжение свечей и освящение мест захоронения также приветствуются в этот день.

В православный праздник Троицкая родительская суббота 22 июня проводятся молебны и поминовения за умерших в церквях. Участие в богослужениях помогает воздать почтение памяти предков. Также Троицкая родительская суббота является предшествующим праздником перед Святой Троицей, поэтому 22 июня верующим важно готовиться к этому великому празднику.

Как поминать усопших в Троицкую субботу?

Троицкая родительская суббота 2024: как правильно поминать усопших и чего делать 22 июня на кладбище нельзя. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как Life.ru рассказывает экстрасенс Кристина Ольховая, верующие в поминальную субботу идут в храм. С собой можно захватить дары: выпечку, конфеты, фрукты, вино. Они будут освящены и после службы розданы всем, кто хочет помянуть усопших (своих и чужих — без разницы).

Кроме поминовения в церкви отдать дань памяти близким можно и на кладбище — убрать старые цветы, принести новые, зажечь свечу или лампадку. Поминальные угощения на могилу лучше не приносить, а ограничиться тем, что было отдано в церковь. Кристина Ольховая Экстрасенс

Важным поминальным обычаем как в Древней Руси, так и позже, в Средние века, была милостыня. Но если раньше в качестве милостыни раздавалась условная доля покойника, то сегодня мы такой смысл в это действие не вкладываем. Милостыня стала добровольной жертвой, её можно и не совершать. "Достаточно тех даров, которые вы относите в церковь", — добавляет эксперт.

Как накрыть на стол 22 июня в поминальную субботу

Можно ли в Троицкую субботу приносить еду на кладбище и как поминать усопших? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Поминальный обед в Троицкую родительскую субботу 22 июня состоит из блюд традиционной русской кухни: борща или солянки, пирогов с рыбой и яйцом, запечённого картофеля, холодца. Из напитков допускается квас или кисель.

Ещё со времён Древней Руси важными поминальными блюдами считались кутья и блины, которые на Родительскую субботу можно готовить с разными начинками. Кристина Ольховая Экстрасенс

Если вы накрываете большой стол в Родительскую субботу, за него можно пригласить родственников или даже соседей. К тому же временному периоду относится и обычай ставить на поминальный стол пустой столовый прибор. Единственное, чего не стоит делать в этот день, — печалиться об ушедших или говорить о них плохо. Причём в этот день можно поминать не только близких, а любых покойников, в том числе и умерших неестественной смертью.

Что нельзя делать в праздник Троицкая родительская суббота

Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 22 июня, а что можно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marta Maziar

В поминальную, или Троицкую родительскую субботу 22 июня, как и в любой другой церковный праздник, существуют определённые правила и запреты, которые должны соблюдаться в соответствии с православной традицией. В этот день не рекомендуется: Проводить развлекательные мероприятия. В поминальную субботу не принято устраивать шумные мероприятия и вечеринки, так как этот день посвящён поминовению усопших.

В поминальную субботу не принято устраивать шумные мероприятия и вечеринки, так как этот день посвящён поминовению усопших. Думать о деньгах. Лучше избегать крупных покупок и воздержаться от любого рода продаж. Троицкая суббота предназначена для духовной жизни и укреплении веры.

Лучше избегать крупных покупок и воздержаться от любого рода продаж. Троицкая суббота предназначена для духовной жизни и укреплении веры. В поминальную субботу 22 июня не стоит надевать яркую одежду. В этот день рекомендуется носить скромные вещи, соответствующие духовному характеру поминального дня.

В этот день рекомендуется носить скромные вещи, соответствующие духовному характеру поминального дня. Важно избегать конфликтов и споров в Троицкую родительскую субботу, поскольку этот день призван напомнить о вечности и поминовении усопших.

в Троицкую родительскую субботу, поскольку этот день призван напомнить о вечности и поминовении усопших. Также в этот день стоит отложить все материальные заботы и посвятить время молитве, поминовению усопших и духовной саморефлексии.

Можно ли делать уборку 22 июня в Родительскую субботу?

Родительская суббота 22 июня: можно ли приходить на кладбище для уборки могил? Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Разрешена ли уборка в поминальную субботу 22 июня? Да, как и посещение с этой целью могил. Однако важно соблюдать уважительное и почтительное отношение к памяти усопших, не шуметь и не веселиться. Церковь в этот день разрешает поухаживать и привести в порядок не только могилу своих родственников, но и те, про которые все забыли или давно не навещали.

Народные приметы Родительской субботы

Троицкая родительская суббота в 2024-м: приметы и традиции православного праздника перед Святой Троицей. Фото © Freepik / wirestock

В ночь перед Родительской субботой покойники могут прийти во сне. Такие сны считаются вещими, а слова, которые были сказаны усопшими родственниками, обычно несут характер или пророчества, или предостережения.

В Родительскую субботу не отмечают праздники, не назначают на этот день свадьбы. Кристина Ольховая Экстрасенс

Также существует ещё ряд примет на поминальную субботу, в которые верят православные: Если в Родительскую субботу 22 июня выпала роса, значит, зима придёт раньше срока и уже осенью будут заморозки.

Если в поминальную субботу стоит жара — лето будет засушливым и знойным. А если пойдёт дождь — это сулит хороший урожай.

Если на Троицкую субботу принесённая в дом веточку осины быстро завяла, то год будет трудным, а если осталась зелёной — год для семьи будет удачным.

Если в поминальную субботу на небе заметите радугу, это тоже считалось у предков хорошей приметой, сулящей удачу и благодать.