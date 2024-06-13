Шаман раскрыла, какие кристаллы исцеляют, а какие привлекают деньги

С давних пор эзотерика и альтернативная медицина пользуются кристаллами и камнями. Они могут лечить физические и духовные недуги, привлекать удачу и любовь, служить оберегом от зла. Учёные же объясняют магию кристаллов эффектом плацебо. О свойствах волшебных камней рассказала шаман, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Исцеляющие кристаллы: Аметист — укрепляет силу воли, восстанавливает организм.

Яшма — помогает эмоциональной нагрузке и стрессах.

Обсидиан — успокаивает и расслабляет.

Прозрачный кварц — удерживает энергетику всего тела сразу.

Гелиотроп — улучшает работу кровеносной системы и сердца.

Кристаллы, привлекающие любовь: Рубин — помогает раскрыть женственность и сексуальность.

Розовый кварц — влияет на доверие влюблённых и чистоту мысли.

Лунный камень — повышает веру в себя и подталкивает к развитию.

Некоторые виды кристаллов привлекают деньги. К таковым относятся бирюза, тигровый глаз, сапфир и нефрит. Есть также универсальные камни, которые работают в разных сферах жизни: цитрин, лазурит и гематит. Из кристаллов-помощников можно делать украшения и носить с собой, а также украшать ими своё жильё в виде фигурок или разных декоративных предметов, отметила шаман в беседе с "Вечерней Москвой".