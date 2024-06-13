Шаман раскрыла, какие кристаллы исцеляют, а какие привлекают деньги
Астролог Ахметжанова: Яшма и обсидиан помогают при стрессе и нагрузках
С давних пор эзотерика и альтернативная медицина пользуются кристаллами и камнями. Они могут лечить физические и духовные недуги, привлекать удачу и любовь, служить оберегом от зла. Учёные же объясняют магию кристаллов эффектом плацебо. О свойствах волшебных камней рассказала шаман, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.
Исцеляющие кристаллы:
- Аметист — укрепляет силу воли, восстанавливает организм.
- Яшма — помогает эмоциональной нагрузке и стрессах.
- Обсидиан — успокаивает и расслабляет.
- Прозрачный кварц — удерживает энергетику всего тела сразу.
- Гелиотроп — улучшает работу кровеносной системы и сердца.
Кристаллы, привлекающие любовь:
- Рубин — помогает раскрыть женственность и сексуальность.
- Розовый кварц — влияет на доверие влюблённых и чистоту мысли.
- Лунный камень — повышает веру в себя и подталкивает к развитию.
Некоторые виды кристаллов привлекают деньги. К таковым относятся бирюза, тигровый глаз, сапфир и нефрит. Есть также универсальные камни, которые работают в разных сферах жизни: цитрин, лазурит и гематит. Из кристаллов-помощников можно делать украшения и носить с собой, а также украшать ими своё жильё в виде фигурок или разных декоративных предметов, отметила шаман в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее Life.ru рассказывал о трёх весомых причинах, почему нельзя отдавать ношеную одежду. Считается, что это опасное с энергетической точки зрения действие. Есть риск, что в жизни начнётся чёрная полоса и неудачи, которые вы "заберёте" у того, кому передадите вещи.
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