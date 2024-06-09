Сглаз и порча: 3 весомые причины, почему нельзя отдавать ношеную одежду

Отдавать другому человеку свою одежду категорически не рекомендуется. Считается, что это опасное с энергетической точки зрения действие. Есть риск, что в жизни начнётся чёрная полоса и неудачи, которые вы "заберёте" у того, кому передадите вещи. Почему лучше не дарить свою одежду кому попало?

1. Вы отдаёте свою удачу или силу

Сдав одежду другому человеку, вы передаёте свою удачу, силу и мудрость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smirart

В древние времена люди дарили свою одежду не просто так. Считалось, что так они делились друг с другом энергией. Например, викинги дарили свои топоры и одеяния тем воинам, которых считали смелыми. Они передавали им удачу.

Русские цари тоже давали преданным боярам свои одеяния, чтобы поделиться силой и мудростью. Поэтому будьте готовы к тому, что вместе с одеждой вы передадите человеку и свою удачу.

2. Вы прощаетесь со своим благополучием

Когда человек отдаёт ненужную одежду другому, то он как бы проявляет неуважение к деньгам. Ведь вещь была куплена на материальные средства, которые заработаны "кровью и потом". Есть риск, что из жизни уйдут материальные блага.

3. Во время передачи старой одежды вы не только отдаёте свою энергию, но и получаете чужую

Если отдать одежду человеку из рук в руки, то вы заберёте его энергию. Поэтому важно следить за тем, чтобы "принимающая сторона" была успешной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shyntartanya

Если отдаёте одежду человеку при личной встрече прямо в руки, то происходит двухсторонний обмен энергией. Вы не только даёте человеку определённый настрой в жизни, но и получаете его от него. То есть если тот, кому отдали предмет, — неудачник, то в жизни тоже начнётся чёрная полоса.

Как безопасно сдать одежду, чтобы не навредить себе

Чтобы сдать старую одежду и не нанести вред себе, не должно быть очного контакта с человеком, который её получает. Также он не должен вас знать. В этом случае обмена энергией не произойдёт, она просто "сольётся" в никуда.

Также безопасно с точки зрения энергетики отдать одежду можно на благотворительность. Во многих крупных городах России установлены контейнеры, в которые можно бросить предметы. Это тоже безопасно, поскольку очного контакта с будущим носителем не произойдёт. Вы не поделитесь с ним своей положительной энергетикой и не заберёте её у него.

Кому можно сдать одежду, не беспокоясь о будущих энергетических проблемах

Отдавать одежду можно только людям, в добродушии которых вы уверены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Безопасно отдать одежду можно людям, которые относятся к вам добродушно. Допускается передавать вещи родственникам, близким друзьям и даже знакомым. Но нужно быть уверенными, что они относятся к вам хорошо и не говорят за спиной зла. Если же определённый близкий человек — завистник, то ему передавать одежду тоже не рекомендуется. Даже мать, отец или сестра могут испортить вашу жизнь своей негативной энергетикой.

Также можно сдать одежду человеку, который такой же по социальному статусу и уровню заработка, как и вы. Он должен быть здоровым и не иметь вредных привычек. Тогда обмена негативной энергией не произойдёт. Более того, продажа ему вещи может сделать вас ещё успешнее.

При передаче одежды богатому человеку рекомендуется попросить денег. Сумма должна быть хотя бы чисто символической, тогда энергетический вред нанесён не будет.