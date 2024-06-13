"Избавиться на перекрёстке": Экстрасенс объяснила, как защититься от подкладов

Подклады представляют собой опасные предметы-посредники, которые могут быть в виде подарков и крадут у человека удачу. О том, какую опасность они приносят, а также как с ними бороться, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

Собеседница издания рассказала, что обычно подклады вручают во время различных массовых торжеств, таких как свадьбы. Чтобы обезопасить себя, не стоит брать подарки из рук дарителя, а следует попросить их ставить на стол.

"Когда вам вручают опасный подарок, нужно смотреть в область третьего глаза. Потом от такого дара лучше избавиться на перекрёстке трёх дорог со словами: "Откуда пришло — туда и воротись", — заявила собеседница издания.

Эксперт сообщила, что подклады могут принимать самую разную форму: ими могут оказаться даже разбросанные на пороге булавки или ржавые гвозди. Чтобы не лишиться всех благ, при обнаружении подобных находок от них следует немедленно избавиться.