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28 июня, 05:31

Выпускники из Челябинска вместо банкета пожертвовали деньги на корм для животных

В Челябинске школьники решили не тратить деньги на дорогую еду для выпускного, вместо этого они пожертвовали средства на корм для бездомных животных, сообщает SHOТ.

В Челябинске школьники решили вместо банкета на выпускной потратить деньги на корм для бездомных животных. Видео © SHOT

"Мы хотели на свой выпускной заказать шикарный банкет, дорогой салют, но мы подумали о своих младших друзьях-животных", — сообщил выпускник Максим Денисов.

По его словам, идея пришлась по вкусу всем 29 ученикам. Родители сначала скептически отнеслись к такому предложению, но всё же коллективно его одобрили. В итоге получилось купить свыше 50 коробок с кормом. Волонтёры добрый поступок школьников оценили и были рады такому решению ребят.

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Обложка ©

Unsplash / Olga Kononenko

Анатолий Симоненко
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