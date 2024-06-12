11 июня в Новосибирске открылся штаб зоозащитного движения "Мы в ответе за них" при поддержке партии "Новые люди". На церемонии открытия присутствовали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, лидер фракции "Новые люди" в новосибирском Заксобрании Дарья Карасёва, амбассадор движения и певица Виктория Дайнеко, а также руководитель движения Мария Гусарова.

Открытие штаба зоозащитного движения "Мы в ответе за них". Фото © Пресс-служба партии "Новые люди"

В рамках мероприятия участники посетили приют "Помощь ездовым собакам" под Новосибирском, где сотрудники рассказали о своей деятельности за последние десять лет. В течение этого времени было спасено 510 животных. Сейчас в приюте проживает почти 150 собак, в основном породы хаски. Зоозащитники передали корм и объявили о начале сбора средств для строительства нового вольера.

Открытие штаба зоозащитного движения "Мы в ответе за них". Фото © Пресс-служба партии "Новые люди"

После этого было запланировано посещение клуба Dogclub Laplandia — уникального учреждения, которое объединяет функции зоогостиницы и реабилитационного центра для собак. Позже организаторы движения "Мы в ответе за них" поделились подробной информацией о своей работе, выделили важность деятельности кинологов и обсудили создание инфраструктуры для животных. Особое внимание было уделено обсуждению зоогостиниц.

Открытие штаба зоозащитного движения "Мы в ответе за них". Фото © Пресс-служба партии "Новые люди"

"С материальными условиями в таких учреждениях обычно всё в порядке. Собаку регулярно кормят и выгуливают. Но есть и другой аспект. Расставание с хозяином — огромный стресс для питомца. Нужно создать такие условия, чтобы сохранить его психическое здоровье. Для этого тоже потребуется помощь специалистов-кинологов. Сегодня мы собираем предложения о том, как должны работать зоогостиницы, в которых питомцам будет максимально комфортно. Внимательно изучим этот вопрос и в рамках нашего движения "Мы в ответе за них" предложим некий золотой стандарт для зоогостиниц", — отметил Даванков.

Открытие штаба зоозащитного движения "Мы в ответе за них". Фото © Пресс-служба партии "Новые люди"