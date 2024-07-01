7 советов, как обрести, приучить и управлять энергией денег

Сейчас каждый второй мечтает построить бизнес и разбогатеть, но не у всех это получается. Удивительно, но на материальное благополучие человека влияет множество факторов. Одного знания экономики недостаточно, чтобы разбогатеть. Талисманы, обереги, приметы, умение работать с энергией играют важную роль для тех, кто хочет добиться успеха. К сожалению, в бизнес-школах такому не учат, поэтому Life.ru решил поделиться с читателями семью действенными советами, как обрести, приучить и управлять энергией денег.

1. Ставьте финансовые цели и визуализируйте их

Визуализация помогает притягивать в жизнь те вещи, которые вы представляете. Фото © Freepik

Определите, сколько денег вам нужно и на что их потратить. Это поможет ясно представить, какую сумму вы хотите привлечь. Помимо финансового плана можно сделать карту желаний, на которой необходимо разместить картинки всех "хотелок". Это могут быть сумки, яхты, машины, квартиры и даже образ жизни, к которому стремитесь. Пока в вашей голове не будет чёткого плана и представления целей, вы будете идти "на ощупь", и путь будет долгим.

2. Создайте бюджет

Ведение бюджета поможет контролировать расходы и доходы и позволит сэкономить деньги на важные цели. Если бездумно тратить деньжата, то их будет постоянно не хватать. Представьте, что государство не будет формировать бюджет, а просто начнёт сорить финансами. В таком случае не получится выделять средства на развитие важных проектов, которые помогают стране расти. Так и у человека: нет спланированного бюджета — нет роста.

3. Инвестируйте

Грамотное инвестирование — хороший способ зарабатывать. Фото © Freepik

Рассмотрите возможности инвестирования в ценные бумаги, недвижимость или другие активы. Инвестиции могут помочь увеличить ваш капитал. Также вкладывать можно в бизнес-проекты, в которых вы видите потенциал. Всё это намного выгоднее, чем просто складывать деньги на счёт в банке под маленький процент. Важно понимать, что кто угодно не может проинвестировать наугад и начать тут же зарабатывать. Прежде чем решить вложить куда-то свои средства, нужно хорошо разобраться в этом и детально изучить вопрос, иначе можно понести убытки.

4. Развивайте финансовую грамотность

Чем больше вы знаете о финансах, тем лучше сможете управлять своими деньгами. Читайте книги, посещайте семинары, общайтесь с консультантами. Не откладывайте это на потом, ведь без этих знаний разбогатеть будет очень тяжело!

5. Привлекайте денежную энергию

Без правильного и позитивного настроя не получится разбогатеть. Фото © Freepik

Позитивное мышление, благодарность и уверенность в себе помогут привлечь денежную энергию. Практика утренних аффирмаций и визуализаций успеха может быть полезной. Важно поддерживать позитивное отношение к деньгам и верить в свою способность привлекать и управлять ими. Отрицательные убеждения о деньгах могут стать препятствием для их притока.

6. Будьте благодарными и щедрыми

Благодарите за все деньги, которые есть, даже если их количество кажется вам недостаточным. Благодарность создаёт позитивную энергию и открывает путь для притока большего изобилия. Также не стоит постоянно жадничать, ведь чем проще вы расстаётесь с деньгами, тем больше она вам их даёт. Важно не скупать всё подряд, но и не экономить на себе.

7. Талисманы и обереги

Денежные талисманы привлекают удачу и богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Денежные приметы и талисманы — это предметы или символы, которые считаются привлекающими удачу и процветание в финансовых делах. Самыми сильными денежными талисманами считаются: Красный конверт. В китайской культуре красные конверты с деньгами внутри являются знаком удачи и изобилия. Они часто дарятся на праздники и особые события.

В китайской культуре красные конверты с деньгами внутри являются знаком удачи и изобилия. Они часто дарятся на праздники и особые события. Монеты с отверстием. Во многих культурах монеты с отверстием считаются символом богатства и процветания. Их можно носить как ожерелье или хранить в кошельке.

Во многих культурах монеты с отверстием считаются символом богатства и процветания. Их можно носить как ожерелье или хранить в кошельке. Красный фартук. В некоторых странах красный фартук носят для привлечения удачи и роста прибыли от бизнеса. Владельцы ресторанов или магазинов могут носить его для привлечения клиентов.

В некоторых странах красный фартук носят для привлечения удачи и роста прибыли от бизнеса. Владельцы ресторанов или магазинов могут носить его для привлечения клиентов. Железная лягушка. В Азии железная лягушка с монетой во рту считается главным денежным символом. Её часто размещают у входа в дом или офис.