4 модных тренда 90-х, которые сегодня вызывают только стыд и смех

Кто-то вспоминает лихие 90-е с приятной ностальгией, мол, тогда и дела в гору шли, и жить было проще. А другие морщатся, вспоминая, как ужасно порой одевались люди в те времена. И если у одних несуразные образы получались из-за отсутствия вкуса, другие нарочно пытались выглядеть модно. Вот только для современного человека дико даже представить подобные наряды. Если это не тематическая вечеринка, конечно. Давайте вспомним, какие модные фишки были популярны в 90-х годах и почему сейчас такое никто уже не наденет.

Прозрачные женские блузы и рубашки

Клаудия Шиффер на показе Valentino в 1991 году. Фото © Getty Images / Victor VIRGILE / Gamma-Rapho

Носить очень прозрачные блузы в 90-е годы — часть модных тенденций и культуры того времени. Та эпоха характеризовалась более открытым и провокационным подходом к моде, где сексуальность и экспрессия были важными элементами. Многие дизайнеры включали прозрачные ткани, кружева и сетку в свои коллекции, создавая образы, которые подчёркивали женственность и смелость.

Однако со временем стандарты и представления о приличии и моде изменились. В современном обществе более консервативные взгляды на одежду стали более распространёнными. Поэтому надеть на свидание или в офис блузку из сетки, чтобы весь лифчик просвечивал, считается неуместным.

В настоящее время мир моды делает акцент на более скромные, минималистичные или утончённые женские наряды. Поэтому слишком прозрачная одежда из 90-х не вызовет восторга, если наденете такое в люди.

Микрокороткие шорты, напоминающие трусы

Короткие шорты и юбки — так в 90-е ходили самые модные. Фото © morena-morana.livejournal.com

В 90-е годы мода была более провокационной и экспрессивной и некоторые стремились вызвать шок и привлечь внимание к своей персоне таким образом. Во времена позднего СССР культура тела стала более активной и многие женщины хотели продемонстрировать свою фигуру и подчеркнуть её достоинства с помощью коротких шорт. Некоторые зарубежные знаменитости и супермодели 90-х активно носили микрокороткие шорты, что повлияло на модные тенденции и вдохновило женщин следовать их примеру.

Спортивки, свитер и меховая шапка

Мода лихих 90-х сильно отличалась от привычной нам сейчас. Тогда все были на стиле, дерзкие. Фото © g-v-z.livejournal.com

В 90-е годы мода была в значительной степени вдохновлена уличным стилем и культурой хип-хопа. Носить спортивные штаны со свитером и меховой шапкой было частью этой культуры и стиля. Во времена позднего СССР такой мужской образ ассоциировался с молодёжной субкультурой и определённым образом жизни.

И пусть сегодня можно встретить на улицах осенью и зимой ребят, одетых в свитер со спортивками, скорее это будет исключением из правил. В XXI веке, как и в 90-е, такой наряд выберут личности, желающие показать себя миру, привлечь внимание.

Юбки и колготки в сетку

Сегодня колготки в сетку — это атрибут девушек лёгкого поведения, а в 90-е было стилем. Фото © make-your-style.livejournal.com

Это, пожалуй, одна из визитных карточек времён лихих 90-х. Не только кожанки и меховые шапки, но и девушки, разгуливавшие в коротких юбках в сочетании с колготками в крупную сетку. На тот момент, перед распадом СССР, это считалось модным и сексуальным. Только самые дерзкие и уверенные в себе леди могли позволить себе такой наряд. А если добавить сюда и ярко-синие тени на глазах, и красную помаду, то получится настоящая ш… шикарная женщина времён 90-х!