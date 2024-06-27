Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5

Фильмы СССР известны своими остроумными диалогами и незабываемыми репликами, многие из которых стали частью повседневной речи. В этом множестве удачных фраз мы забываем, что и кем было сказано. Героям присваивают реплики из других фильмов, ещё больше запутывая этот цитатный клубок. Давайте испытаем ваши знания о советском кино и проверим, сможете ли вы найти лишнюю фразу. Готовы бросить вызов себе и своей памяти?