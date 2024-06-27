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27 июня, 16:00

Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5

Советское кино — кладезь запоминающихся цитат и знаковых персонажей, которых мы точно не забудем. Предлагаем пойти дальше и попытаться угадать, какие фразы герои не произносили!

Фильмы СССР известны своими остроумными диалогами и незабываемыми репликами, многие из которых стали частью повседневной речи. В этом множестве удачных фраз мы забываем, что и кем было сказано. Героям присваивают реплики из других фильмов, ещё больше запутывая этот цитатный клубок. Давайте испытаем ваши знания о советском кино и проверим, сможете ли вы найти лишнюю фразу. Готовы бросить вызов себе и своей памяти?

Если вам понравилось проверять свои знания советского кинематографа, почему бы не пройти другие наши викторины? От заканчивания фраз героев советских мультфильмов и до угадывания фильма СССР по песне — здесь можно получить ещё море удовольствия. Погрузитесь в ностальгию и посмотрите, насколько хорошо вы справляетесь!

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Shutterstock / FOTODOM / Garan Julia, © Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

Александра Иванова
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