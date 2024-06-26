Тест по СССР: Закончите фразы героев мультфильмов — только выросшие в Союзе наберут 6/6
Герои советских мультфильмов известны своими остроумными фразами, понять которые сможет только человек из СССР. Думаете, что знаете их наизусть? Закончите фразы из мультфильмов и окунитесь в беззаботный мир анимации.
Вы приклеивались к экрану каждый раз, когда говорили ваши любимые анимационные персонажи? Неудивительно, ведь старые герои нас многому научили: как правильно есть бутерброд, в какое время суток ходить в гости и куда стоит спрятать котлету. Пришло время испытать свою память и узнать, являетесь ли вы ветераном мира советской анимации или просто любителем ярких картинок в телевизоре. Ваша задача — закончить фразы персонажей из мультфильмов СССР, а заодно посмеяться, вспомнить любимые сюжеты и где-то почесать затылок.
Ну что, освежили радостные детские воспоминания? Переведите дыхание и переходите к следующему тесту по кино СССР, в нём вас ждут любимые герои из фильмов со своими легендарными фразами. Сможете угадать, кто их произнёс?
"Трое из Простоквашино" (1978), режиссёр Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский, © "Винни Пух и день забот" (1972), режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн, © "Малыш и Карлсон" (1968), режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен / Kinopoisk