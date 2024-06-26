Тест по СССР: Закончите фразы героев мультфильмов — только выросшие в Союзе наберут 6/6

Вы приклеивались к экрану каждый раз, когда говорили ваши любимые анимационные персонажи? Неудивительно, ведь старые герои нас многому научили: как правильно есть бутерброд, в какое время суток ходить в гости и куда стоит спрятать котлету. Пришло время испытать свою память и узнать, являетесь ли вы ветераном мира советской анимации или просто любителем ярких картинок в телевизоре. Ваша задача — закончить фразы персонажей из мультфильмов СССР, а заодно посмеяться, вспомнить любимые сюжеты и где-то почесать затылок.