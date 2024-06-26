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26 июня, 15:18

Путин приложился к иконе "Троица" и к мощам Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Обложка © Life.ru

Патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин приложился к иконе "Троица" и к мощам Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Президент РФ Владимир Путин в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Видео © Life.ru

Главу государства сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. Она рассказала президенту про условия сохранности иконы и про капсулу, в которой она размещена.

  • Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru
    Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru
  • Президент РФ Владимир Путин, патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru
    Президент РФ Владимир Путин, патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru
  • Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл рассматривают икону "Троица" в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru
    Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл рассматривают икону "Троица" в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Фото © Life.ru

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Напомним, в среду, 26 июня, Путин приехал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где находится икона "Троица". Образ вернулся в собор накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято главой государства в мае прошлого года.

Александр Юнашев
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