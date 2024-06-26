Российский лидер Владимир Путин приложился к иконе "Троица" и к мощам Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Главу государства сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. Она рассказала президенту про условия сохранности иконы и про капсулу, в которой она размещена.