"В храме никогда не болеют": Патриарх Кирилл рассказал Life.ru секрет сохранности икон

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя возвращение "Святой Троицы" Андрея Рублёва на её историческое место, заявил в беседе с Life.ru, что иконы в храме никогда не портятся. Более того, были случаи, когда святыни помещали в стерильные условия музеев, но они всё равно начинали "заболевать".

Патриарх Кирилл рассказал, что иконы в храме никогда не болеют. Видео © Life.ru

"Иконы, вообще всё то, что написал Андрей Рублёв, ведь они находятся в абсолютно нестерильной атмосфере... Люди на протяжении 400 лет чего только не делали: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, и кашляли, чихали, дышали, а иконы жили. Но когда вы их забираете в искусственную среду музеев, то они начинают "болеть", — сказал патриарх.