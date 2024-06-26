"В храме никогда не болеют": Патриарх Кирилл рассказал Life.ru секрет сохранности икон
Патриарх Кирилл — о сохранности "Святой Троицы": Иконы в храме никогда не болеют
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя возвращение "Святой Троицы" Андрея Рублёва на её историческое место, заявил в беседе с Life.ru, что иконы в храме никогда не портятся. Более того, были случаи, когда святыни помещали в стерильные условия музеев, но они всё равно начинали "заболевать".
Патриарх Кирилл рассказал, что иконы в храме никогда не болеют. Видео © Life.ru
"Иконы, вообще всё то, что написал Андрей Рублёв, ведь они находятся в абсолютно нестерильной атмосфере... Люди на протяжении 400 лет чего только не делали: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, и кашляли, чихали, дышали, а иконы жили. Но когда вы их забираете в искусственную среду музеев, то они начинают "болеть", — сказал патриарх.
Вместе с тем он подчеркнул, что задача Церкви заключается в том, чтобы святыни были в том месте, где их колоссальная духовная энергия передаётся прихожанам и делает их лучше.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где находится икона "Троица". Напомним, икона Андрея Рублёва вернулась в собор накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято главой государства в мае прошлого года.
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