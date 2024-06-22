ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 16:05

Патриарх Кирилл объявил 22 июня Днём принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Невар Виталий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Невар Виталий

В России появился новый православный праздник. Теперь 22 июня будет обозначаться в церковном календаре Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я благословляю именовать этот день Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения", — сказал священник в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Нашлась икона, спасённая перед разрушением храма Христа Спасителя в 1931 году
Нашлась икона, спасённая перед разрушением храма Христа Спасителя в 1931 году

Ранее LIfe.ru сообщал, что икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублёвым, из храма Христа Спасителя доставили на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в Сергиевом Посаде. Образ транспортировали в специальном грузовике, который сопровождали сотрудники ДПС.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Религия
  • Патриарх Кирилл
  • Православные праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров