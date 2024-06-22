Патриарх Кирилл объявил 22 июня Днём принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру

В России появился новый православный праздник. Теперь 22 июня будет обозначаться в церковном календаре Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я благословляю именовать этот день Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения", — сказал священник в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.