Патриарх Кирилл объявил 22 июня Днём принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Невар Виталий
В России появился новый православный праздник. Теперь 22 июня будет обозначаться в церковном календаре Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Я благословляю именовать этот день Днём принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения", — сказал священник в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
Ранее LIfe.ru сообщал, что икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублёвым, из храма Христа Спасителя доставили на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в Сергиевом Посаде. Образ транспортировали в специальном грузовике, который сопровождали сотрудники ДПС.