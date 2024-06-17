Нашлась икона, спасённая перед разрушением храма Христа Спасителя в 1931 году Московская епархия сообщила об иконе, спасённой из храма Христа Спасителя 17 июня, 16:19 Икона, спасённая из взорванного храма Христа Спасителя. Обложка © Telegram / Информационная служба Московской (городской) епархии

В столице обнаружена икона, которую тайно вынесли из храма Христа Спасителя перед его подрывом в 1931 году. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже заверил, что святыню вернут на её законное место. Об этом рассказали в информационной службе Московской епархии.

"В храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище обретена икона-список "Богоматерь Владимирская" XIX века, вывезенная во спасение из храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году", — говорится в тексте.

Представитель Патриаршей комиссии по реставрации икон протоиерей Георгий Мартынов подтвердил историю иконы, обнаруженной в алтаре Никольского храма. Для этого специалисты провели несколько научных экспертиз. Изображение было создано в 1881 году русским художником и педагогом Евграфом Сорокиным. Икону перед разрушением храма Христа Спасителя спас священник Василий Орлов. До 23 июня посмотреть на неё можно будет в Никольском храме на Преображенском кладбище, после чего её вернут на родное место.

Ранее сообщалось, что в Свято-Троицкую Сергиеву лавру собираются привезти икону Андрея Рублёва к празднованию Святой Троицы 23 июня. По традиции прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение 22 июня. Привезут ли икону именно к этому времени, не уточняется.

Авторы Татьяна Миссуми