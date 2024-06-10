Икону "Троица" Рублёва привезут в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы 10 июня, 12:12 Икона Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Свято-Троицкую Сергиеву лавру собираются привезти икону Андрея Рублёва к празднованию Святой Троицы 23 июня. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в Русской православной церкви.

"Икону Рублёва "Троица", как ожидается, доставят в Троице-Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы", — уточнил собеседник агентства.

По традиции прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение 22 июня. При этом, привезут ли икону к 22 июня или только к праздничной литургии, не уточняется.

Напомним, 12 июля 2023 года было принято решение о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Затем святыню отправили на реставрационные работы в центр Грабаря. И сейчас она находится в храме Христа Спасителя, где пробудет до 23 июня.

Авторы Татьяна Миссуми