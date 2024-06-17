Российский морпех Чех рассказал, как спас икону в ДНР, а она потом спасла его
Морпех ВС РФ Чех рассказал, что икона защитила его от гибели под обстрелом в ДНР
Морпех с позывным Чех рассказал, что спас икону в селе Новомихайловка ДНР, а затем она помогла ему выжить во время украинского обстрела.
По его словам, образ Николая Чудотворца обнаружили под разрушенным храмом и решили эвакуировать. Чех решил помочь со спасательной операцией образа. Однако, когда военный нёс икону к сослуживцам, начался обстрел. Морпех спрятался за дом, а когда вышел оттуда, рядом прилетела ещё кассета, но боец остался цел.
"Она разрывается, и вот эти маленькие снаряды — они прямо вокруг меня попадали. Я не знаю, каким чудом я выжил. Но вот хотите верьте, хотите нет. Как видите, стеклянная рамка иконы цела", — рассказал военный RT.
Боец мечтает вернуть икону в храм после реставрации здания, а пока Николай Чудотворец будет объектом силы в походной церкви российских военных.
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