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17 июня, 15:25

Российский морпех Чех рассказал, как спас икону в ДНР, а она потом спасла его

Морпех ВС РФ Чех рассказал, что икона защитила его от гибели под обстрелом в ДНР

Морпех с позывным Чех рассказал, что спас икону в селе Новомихайловка ДНР, а затем она помогла ему выжить во время украинского обстрела.

По его словам, образ Николая Чудотворца обнаружили под разрушенным храмом и решили эвакуировать. Чех решил помочь со спасательной операцией образа. Однако, когда военный нёс икону к сослуживцам, начался обстрел. Морпех спрятался за дом, а когда вышел оттуда, рядом прилетела ещё кассета, но боец остался цел.

"Она разрывается, и вот эти маленькие снаряды — они прямо вокруг меня попадали. Я не знаю, каким чудом я выжил. Но вот хотите верьте, хотите нет. Как видите, стеклянная рамка иконы цела", — рассказал военный RT.

Боец мечтает вернуть икону в храм после реставрации здания, а пока Николай Чудотворец будет объектом силы в походной церкви российских военных.

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Ранее Life.ru рассказывал ещё одну удивительную историю спасения на фронте. Командир медицинского взвода с позывным Оса чудом уцелела во время атаки украинского беспилотника в районе Кременной. Спастись женщине-медику удалось благодаря плюшевой игрушке, подаренной маленьким сыном. После этого женщина решила больше никогда не расставаться с талисманом.

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Александра Мышляева
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