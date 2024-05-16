Совет отца спас жизнь бойцу СВО и его товарищам

Одному из бойцов СВО и его товарищам совет отца спас жизни. Мужчина придумал специальную защитную конструкцию для крыши УАЗа, которая после прямого попадания в машину украинского дрона уберегла российских военных. Об этом пишет SHOT.

Специальна защитная конструкция для крыши УАЗа уберегла бойцов СВО от прямого попадания украинского дрона. Видео © SHOT

Боец Авдеевского направления приварил к крыше "буханки" специальную защиту, которая состоит из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец во время встречи.

Сетка рикошетом отбросила дрон подальше от машины. Фото © SHOT

"Сетка сделала своё дело: когда в машину попал украинский дрон, салон посекло осколками и выбило стёкла, но все бойцы внутри выжили", — говорит на видео один из бойцов СВО.

Кроме того, военные признались Народному фронту, что без специальной крыши УАЗик бы просто полностью выгорел. Также сетка рикошетом отбросила дрон подальше от машины.