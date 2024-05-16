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16 мая, 19:39

Совет отца спас жизнь бойцу СВО и его товарищам

Специальная конструкция для УАЗа уберегла бойцов СВО от украинского дрона

Специальная защитная конструкция для крыши УАЗа. Обложка © SHOT

Специальная защитная конструкция для крыши УАЗа. Обложка © SHOT

Одному из бойцов СВО и его товарищам совет отца спас жизни. Мужчина придумал специальную защитную конструкцию для крыши УАЗа, которая после прямого попадания в машину украинского дрона уберегла российских военных. Об этом пишет SHOT.

Специальна защитная конструкция для крыши УАЗа уберегла бойцов СВО от прямого попадания украинского дрона. Видео © SHOT

Боец Авдеевского направления приварил к крыше "буханки" специальную защиту, которая состоит из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец во время встречи.

Сетка рикошетом отбросила дрон подальше от машины. Фото © SHOT

Сетка рикошетом отбросила дрон подальше от машины. Фото © SHOT

"Сетка сделала своё дело: когда в машину попал украинский дрон, салон посекло осколками и выбило стёкла, но все бойцы внутри выжили", — говорит на видео один из бойцов СВО.

Кроме того, военные признались Народному фронту, что без специальной крыши УАЗик бы просто полностью выгорел. Также сетка рикошетом отбросила дрон подальше от машины.

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А ранее Life.ru рассказывал о самом скромном бойце СВО, который отправил в утиль с десяток украинских БМП и танков. 27-летнего Героя России и двукратного кавалера ордена Мужества зовут Иван Жарский. На его счету подбитый немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства Соединённых Штатов и множество других трофеев. Однако похоже, что гордыня этому молодому человеку совсем не свойственна — получение наград он с улыбкой списывает на ударный труд в штабе и столовой.

Евгения Мосс
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