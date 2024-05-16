Якубовичу вручили неожиданный подарок из зоны СВО Российский военный подарил Якубовичу на шоу "Поле чудес" сбитый дрон ВСУ 16 мая, 16:56 Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Участник спецоперации Руфет Рустамов подарил ведущему телешоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу сбитый украинский беспилотник. Военнослужащий числится в войсках РЭБ и в приземлении вражеского дрона участвовал лично. Эфир популярной передачи был приурочен Первым каналом ко Дню Победы.

31-летний Руфет родом из Новочеркасска и с детства мечтал попасть на съёмки "Поля чудес". Он появился в студии в третьей тройке игроков и с блеском дошёл до полуфинала. В качестве презента ведущему военнослужащий привёз украинский FPV-дрон, ставший трофеем ВС РФ в зоне СВО.

"Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас — вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привёз эту экспозицию и вручил её вам", — пояснил Руфет.

Как оказалось, он приехал на съёмки в Москву всего на один день. Прямо из студии боец отправился обратно на спецоперацию. По его словам, командир отпустил его только ради участия в передаче. Руфет передал привет всем боевым товарищам, подчеркнув: "Скоро я тоже буду с вами!"

А другую трофейную технику ВСУ можно посмотреть в Москве. Недавно в российской столице на Поклонной горе открылась выставка техники стран НАТО, которая была подбита нашими бравыми военными в ходе выполнения задач спецоперации. Life.ru публиковал большой материал о представленных там образцах вооружений из недружественных России государств, где можно ознакомиться с историей каждого отдельно взятого экспоната.

Авторы Татьяна Миссуми