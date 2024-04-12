78-летний Якубович отшутился на вопрос о своём здоровье: "Удалили позвоночник!"

78-летний народный артист РФ, бессменный ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович отшутился на вопросы о своём здоровье. Юмористический комментарий он дал Mash.

"Удалили позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолётами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!" — сказал Леонид Аркадьевич.