78-летний Якубович отшутился на вопрос о своём здоровье: "Удалили позвоночник!"
Леонид Якубович. Обложка © YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
78-летний народный артист РФ, бессменный ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович отшутился на вопросы о своём здоровье. Юмористический комментарий он дал Mash.
"Удалили позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолётами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!" — сказал Леонид Аркадьевич.
Ранее сегодня стало известно, что Якубович почувствовал себя плохо во время финала викторины "Опорный край" в Екатеринбурге, где проводился розыгрыш квартир и автомобилей. Журналисты писали, что хозяину "Поля чудес" пришлось обратиться к врачам.