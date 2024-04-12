Якубовичу понадобилась помощь врачей в Екатеринбурге

Телеведущий Леонид Якубович почувствовал себя плохо во время финала викторины "Опорный край" в Екатеринбурге, где проводился розыгрыш квартир и автомобилей. Об этом пишет Ura.ru.

Известный ведущий всё же довёл мероприятие до конца, после чего ему пришлось обратиться к врачам. По словам Якубовича, за день до викторины он сильно потянул спину, которая напомнила о себе во время представления. Сейчас ведущий чувствует себя хорошо, вечером 12 апреля он должен вылететь из Екатеринбурга в Калугу. Врачи попросили телезвезду не перенапрягаться.