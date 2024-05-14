На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку в текущем цикле. К Земле могут прийти тяжёлые частицы

На Солнце во вторник, 14 мая, произошла самая мощная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Её балл составил X8.7, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"На Солнце только что произошла самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7. Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8", — приводит РИА "Новости" его слова.

Учёный отметил, что более крупное событие, уровня X9.3, последний раз было зафиксировано 6 сентября 2017 года, то есть практически шесть лет назад. Согласно данным наблюдений, новая вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие недавний магнитный шторм. Однако за минувшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце – Земля и находится в настоящее время почти уже за краем звезды. При таком расположении ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли, также возможен приход к планете в ближайший час потоков тяжёлых частиц, резюмировал Богачёв.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в 10 раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.