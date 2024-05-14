Сильная магнитная буря в ночь с 14 на 15 мая: как защититься метеозависимым
Вечером 14 мая на Земле разыграется магнитная буря, максимальная отметка которой достигнет уровня Kp6. К полудню среды, 15 мая, магнитные возмущения успокоятся. Чего ждать от 14–15 мая, расскажет Life.ru.
Чего ждать от магнитной бури силой в 6 баллов в ночь с 14 на 15 мая 2024 г. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1
Учёные утверждают, что магнитные возмущения начнутся около шести вечера по Москве, максимальной силы G2 буря достигнет в полночь, а уже завтра, в среду, 15 мая магнитное возмущение начнёт спадать и вернётся к норме около 8 утра. Эту информацию распространила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
В четверг, 16 мая, и далее на этой неделе геомагнитное поле будет относительно спокойным.
Магнитная буря во вторник и среду 14–15 мая 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Напомним, что несколько дней назад Землю уже накрывала магнитная буря экстремальной мощности G5 впервые с 2005-го.
Как влияют магнитные бури на здоровье человека
В периоды геомагнитных бурь уровень геомагнитных возмущений может значительно возрасти, что, в свою очередь, может привести к изменениям в работе нашего организма.
Научные исследования показывают, что геомагнитные возмущения могут влиять на биоритмы человека, вызывая изменения в уровне мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона счастья), что в итоге может повлиять на эмоциональное состояние и общее самочувствие.
Кроме того, магнитные бури могут усилить болевые ощущения у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Важно помнить, что реакция организма на магнитные бури индивидуальна: у некоторых людей чувствительность к геомагнитным возмущениям выражена сильнее, а у других менее заметна.
Что советуют делать врачи, чтобы справиться с влиянием магнитных бурь
В периоды магнитных бурь рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием, отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, уделять больше времени сну и здоровому образу жизни.
Советы врачей, как пережить магнитную бурю 15 мая 2024 года. Источник © freepik.com
Люди, склонные к гипертонии, мигрени или нарушениям сна, могут испытывать усиление симптомов во время магнитных бурь.
- важно уделять особое внимание соблюдению режима дня и ночного сна;
- активно заниматься физическими упражнениями и спортом, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить общее самочувствие;
- полезно практиковать методы релаксации и медитации для снижения стресса, который может усилиться во время магнитных бурь;
- уделять особое внимание правильному питанию, включая в рацион пищу, богатую витаминами и минералами, укрепляющими организм.
При необходимости можно обратиться к врачу для консультации и назначения индивидуальной программы поддержки здоровья в периоды геомагнитных возмущений.