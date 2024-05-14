Сильная магнитная буря в ночь с 14 на 15 мая: как защититься метеозависимым Вечером 14 мая на Земле разыграется магнитная буря, максимальная отметка которой достигнет уровня Kp6. К полудню среды, 15 мая, магнитные возмущения успокоятся. Чего ждать от 14–15 мая, расскажет Life.ru. 14 мая, 11:30 Чего ждать от магнитной бури силой в 6 баллов в ночь с 14 на 15 мая 2024 г. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

Учёные утверждают, что магнитные возмущения начнутся около шести вечера по Москве, максимальной силы G2 буря достигнет в полночь, а уже завтра, в среду, 15 мая магнитное возмущение начнёт спадать и вернётся к норме около 8 утра. Эту информацию распространила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В четверг, 16 мая, и далее на этой неделе геомагнитное поле будет относительно спокойным.

Магнитная буря во вторник и среду 14–15 мая 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Напомним, что несколько дней назад Землю уже накрывала магнитная буря экстремальной мощности G5 впервые с 2005-го.

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

В периоды геомагнитных бурь уровень геомагнитных возмущений может значительно возрасти, что, в свою очередь, может привести к изменениям в работе нашего организма.

Научные исследования показывают, что геомагнитные возмущения могут влиять на биоритмы человека, вызывая изменения в уровне мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона счастья), что в итоге может повлиять на эмоциональное состояние и общее самочувствие.

Кроме того, магнитные бури могут усилить болевые ощущения у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Важно помнить, что реакция организма на магнитные бури индивидуальна: у некоторых людей чувствительность к геомагнитным возмущениям выражена сильнее, а у других менее заметна.

Что советуют делать врачи, чтобы справиться с влиянием магнитных бурь

В периоды магнитных бурь рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием, отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, уделять больше времени сну и здоровому образу жизни.

Советы врачей, как пережить магнитную бурю 15 мая 2024 года. Источник © freepik.com

Люди, склонные к гипертонии, мигрени или нарушениям сна, могут испытывать усиление симптомов во время магнитных бурь.

важно уделять особое внимание соблюдению режима дня и ночного сна;

активно заниматься физическими упражнениями и спортом, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить общее самочувствие;

полезно практиковать методы релаксации и медитации для снижения стресса, который может усилиться во время магнитных бурь;

уделять особое внимание правильному питанию, включая в рацион пищу, богатую витаминами и минералами, укрепляющими организм.

При необходимости можно обратиться к врачу для консультации и назначения индивидуальной программы поддержки здоровья в периоды геомагнитных возмущений.

Авторы Марина Суворова