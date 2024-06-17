"Знак — рано умирать": Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО

По словам Татьяны, рыже-белую кошечку она получила от десятилетнего ребёнка вместе с письмом. Игрушка заняла место на рюкзаке медика и со временем стала для неё настоящим талисманом. А недавно подарок уберёг женщину от гибели.

"Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь. Я такая думаю: "Знак — рано умирать". А он [дрон] висел, минут пять выбирал. Меня было видно хорошо, но он выбрал уазик. По уазику дал, конечно", — рассказала Оса, пообещав себе больше никогда не расставаться с игрушкой.