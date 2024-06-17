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17 июня, 00:56

"Знак — рано умирать": Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО

SHOT: Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО

Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО. Обложка © Telegram / SHOT

Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО. Обложка © Telegram / SHOT

Командир медицинского взвода с позывным Оса чудом уцелела во время атаки украинского дрона в районе Кременной. Спастись женщине-медику удалось благодаря плюшевой игрушке, подаренной маленьким сыном. Подробностями невероятной истории российская военнослужащая поделилась с SHOT.

По словам Татьяны, рыже-белую кошечку она получила от десятилетнего ребёнка вместе с письмом. Игрушка заняла место на рюкзаке медика и со временем стала для неё настоящим талисманом. А недавно подарок уберёг женщину от гибели.

"Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь. Я такая думаю: "Знак — рано умирать". А он [дрон] висел, минут пять выбирал. Меня было видно хорошо, но он выбрал уазик. По уазику дал, конечно", — рассказала Оса, пообещав себе больше никогда не расставаться с игрушкой.

Игрушка 10-летнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT

Совет отца спас жизнь бойцу СВО и его товарищам
Совет отца спас жизнь бойцу СВО и его товарищам

Российские военные медики продолжают ежедневно совершать тихий подвиг, вытаскивая раненых бойцов едва ли не с того света. Нередко ради пациентов им приходится жертвовать собой. Именно так поступил хирург, закрывший собой вход в палатку с ранеными перед вражеским дроном.

Илья Пушкарев
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