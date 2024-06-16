"Добрую душу хоть к ране прикладывай": Путин трогательно поздравил медработников с их праздником
Владимир Путин поздравил российских врачей с Днём медицинского работника
Российские врачи ежедневно совершают тихий подвиг, спасая жизни раненых участников СВО, создавая прогрессивные методы лечения болезней и защищая здоровье миллионов граждан, не считаясь с усталостью. Об этом в видеопоздравлении по случаю Дня медицинского работника заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поздравляю всех, кто посвятил себя медицине и служению людям, кто трудится в поликлиниках и больницах, в службах скорой помощи и санитарной авиации, в федеральных медицинских организациях и в сельских акушерско-фельдшерских пунктах, исполняет свой долг в армейских госпиталях и на передовой", — произнёс политик.
Владимир Путин поздравил российских врачей с Днём медицинского работника. Видео © kremlin.ru
По словам главы Кремля, российская система здравоохранения завоевала высокий авторитет в мире. Однако отечественных медиков красит не только мастерство и профессионализм, но и порядочность, милосердие и сострадание. Эти качества передаются врачами из поколения в поколение.
"Как говорят в народе, добрую душу хоть к ране прикладывай", — подтвердил сказанное пословицей Путин.
Также 16 июня президент России поздравил всех мусульман страны с праздником — Курбан-байрамом. По словам главы государства, исламская община вносит неоценимый вклад в единение народа, помогая людям сблизиться на основе идеалов милосердия, взаимопонимания и справедливости.