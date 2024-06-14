Мурашко поздравил медиков из новых регионов с Днём медицинского работника

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в преддверии Дня медицинского работника поздравил медиков из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что медработники — главная движущая сила и основа системы здравоохранения.

"В системе здравоохранения нашей страны трудятся более трёх миллионов врачей, медицинских сестёр, фельдшеров, санитарочек. Они следуют своему призванию, неустанно совершенствуют себя в профессии, сохраняют здоровье и спасают жизни пациентов, дарят надежду на исцеление", — отметил министр.

Говоря о работе медиков, министр подчеркнул, что это героический труд и каждодневный подвиг, который достоин уважения и преклонения. По словам Мурашко, основной задачей является повышение доступности помощи для жителей новых регионов, за два года медицина там "преобразилась на глазах", указал глава Минздрава. Мурашко добавил, что помощь получают люди, которые годами и десятилетиями не имели доступа к качественным бесплатным услугам.

Особое внимание руководитель ведомства уделил учреждениям, которые работают в прифронтовых зонах. Медики там часто подвергают свою жизнь опасности ради спасения других. Они не только лечат физические раны, но и душу, отметил Мурашко. По его словам, неустанная работа медработников говорит о высочайшем уровне профессионализма и самопожертвования. Министр поблагодарил медиков за мужество и преданность, а также пожелал им успеха и крепкого здоровья.

Напомним, День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году все врачи, медсёстры, фельдшеры и другие специалисты, причастные к спасению жизни, будут праздновать его 16 июня.