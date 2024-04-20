Путин поручил направлять на зарплаты медикам полученные через ОМС средства

Президент России Владимир Путин поручил регионам направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медиков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить: направление в приоритетном порядке средств ОМС", — указано в документе.

Согласно документу, дополнительные материальные средства предполагается направлять из полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи. Это коснётся прежде всего врачей медучреждений первичного звена здравоохранения, в том числе тех, кто работает в сёлах. Путин ожидает доклад по поручению до 1 мая этого года, а затем — каждые три месяца.

Вместе с тем российский лидер поручил увеличить количество исследовательских медцентров в стране и призвал также нарастить объём совместных исследований с другими странами. Президент поручил выделить из федерального бюджета средства на эти цели, а также на функционирование указанных медицинских учреждений. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина, доклад ожидает до 1 июля, а далее — каждые шесть месяцев.

Кроме того, Правительство и МИД страны займутся изучением вопросов, которые связаны с партнёрством профильных научных центров в области развития ядерной медицины. Они также рассмотрят возможность разработки и внедрения при партнёрстве с БРИКС радиофармацевтических препаратов.

А до 1 сентября этого года Путин поручил предоставить доклад об увеличении объёма совместных научных исследований и расширении программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, учёных и специалистов. Ответственным также является Мишустин.