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14 февраля, 15:58

Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить сеть национальных исследовательских центров в сфере медицины. Об этом он заявил на заседании Форума будущих технологий.

"Предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами", — отметил глава государства.

Также он призвал обновлять материально-техническую базу федеральных медицинских и научных учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь гражданам.

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Также в ходе выступления на Форуме будущих технологий президент РФ сообщил о продлении проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта, о темпах диспансеризации и разработки отечественных лекарств, а также поручил до конца года запустить новый нацпроект, посвящённый развитию современных технологий здравоохранения.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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