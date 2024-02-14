Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить сеть национальных исследовательских центров в сфере медицины. Об этом он заявил на заседании Форума будущих технологий.
"Предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами", — отметил глава государства.
Также он призвал обновлять материально-техническую базу федеральных медицинских и научных учреждений, которые оказывают высокотехнологичную помощь гражданам.
Также в ходе выступления на Форуме будущих технологий президент РФ сообщил о продлении проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта, о темпах диспансеризации и разработки отечественных лекарств, а также поручил до конца года запустить новый нацпроект, посвящённый развитию современных технологий здравоохранения.
Life.ru / Павел Баранов