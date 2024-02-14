Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Зрада на губах: Украина разразилась истерикой из-за помады цвета "русский красный" в линейке MAC

Путин: Российские учёные вплотную подошли к созданию вакцины от рака

Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Путин: Более половины случаев онкозаболеваний выявляется в РФ на ранней стадии

Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта

В России объявлен в розыск экс-футболист Евгений Савин

"Не разрушен я": Киркоров выложил фото из разрушенного ДК в Горловке с трогательным посланием

В Сети сообщили о планах Зеленского устроить покушение на Макрона в Киеве

Сборная России по футболу сыграет с двукратным чемпионом Кубка Америки

Фигуристка Швецова жёстко ударилась головой об лёд после падения во время прыжка

Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья

14 февраля, 15:18
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин поручил до конца года запустить новый национальный проект, посвящённый развитию современных технологий здравоохранения.

"Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск ещё одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет, — по развитию современных технологий сбережения здоровья",  сказал глава государства на Форуме будущих технологий.

Кабмин должен определить источник финансирования и необходимые объёмы средств на реализацию нацпроекта.

Путин: Российские учёные вплотную подошли к созданию вакцины от рака
Путин: Российские учёные вплотную подошли к созданию вакцины от рака

Также в ходе выступления на Форуме будущих технологий президент РФ сообщил о продлении проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта, о темпах диспансеризации и разработки отечественных лекарств.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!