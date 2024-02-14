Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин поручил до конца года запустить новый национальный проект, посвящённый развитию современных технологий здравоохранения.
"Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск ещё одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет, — по развитию современных технологий сбережения здоровья", — сказал глава государства на Форуме будущих технологий.
Кабмин должен определить источник финансирования и необходимые объёмы средств на реализацию нацпроекта.
Также в ходе выступления на Форуме будущих технологий президент РФ сообщил о продлении проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта, о темпах диспансеризации и разработки отечественных лекарств.