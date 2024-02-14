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14 февраля, 15:16

Путин: Свыше 90 миллионов россиян за год прошли диспансеризацию и профосмотры

Свыше 90 миллионов россиян в 2023 году прошли диспансеризацию и профосмотры. Такими данными поделился глава государства Владимир Путин.

"В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошло более 90 миллионов человек. Будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

По словам президента, российские власти расширяют возможности для прохождения процедур и включают в них новые исследования. Глава государства подчеркнул, что пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением зарплаты.

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В ходе выступления Путин также указал, что более половины случаев онкозаболеваний выявляется в РФ на ранней стадии. Кроме того, президент заявил, что в России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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