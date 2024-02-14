Путин: Свыше 90 миллионов россиян за год прошли диспансеризацию и профосмотры
Свыше 90 миллионов россиян в 2023 году прошли диспансеризацию и профосмотры. Такими данными поделился глава государства Владимир Путин.
"В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошло более 90 миллионов человек. Будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
По словам президента, российские власти расширяют возможности для прохождения процедур и включают в них новые исследования. Глава государства подчеркнул, что пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением зарплаты.
В ходе выступления Путин также указал, что более половины случаев онкозаболеваний выявляется в РФ на ранней стадии. Кроме того, президент заявил, что в России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения.
ТАСС / Антон Новодережкин