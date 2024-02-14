"Ни шиша не показывают": Путин раскритиковал медицинские тест-системы
Путин заявил, что существующие медицинские тест-системы "ни шиша не показывают"
Существующие медицинские тест-системы нужно совершенствовать, а то они "ни шиша не показывают". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что системы мониторинга и тест-системы важны, так как они определяют, что за инфекция поразила организм человека.
"Смотрите, у нас на практике до сих пор что происходит: наши тест-системы применяются. У человека есть температура — и явно он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы", — возмутился президент в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Глава государства призвал совершенствовать тест-системы, чтобы помочь врачам, особенно в первичном звене здравоохранения на отдалённой территории или в сельской местности. Метод лечения, по словам Путина, должен подбираться для каждого конкретного человека по конкретным показаниям, а не как было в армии времён СССР — одну таблетку пополам от всех болезней.
Также лидер РФ указал, что существующие тест-системы определяют всего пять-восемь самых распространённых заболеваний из более ста.
Во время своего выступления глава государства также оценил вероятность замены врачей искусственным интеллектом и заявил о сбоях в мировой системе здравоохранения. Это должно быть на совести тех, кто такую практику проводит, отметил Путин.
Life.ru / Павел Баранов