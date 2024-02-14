"Ни шиша не показывают": Путин раскритиковал медицинские тест-системы

Существующие медицинские тест-системы нужно совершенствовать, а то они "ни шиша не показывают". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что системы мониторинга и тест-системы важны, так как они определяют, что за инфекция поразила организм человека.

"Смотрите, у нас на практике до сих пор что происходит: наши тест-системы применяются. У человека есть температура — и явно он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы", — возмутился президент в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Глава государства призвал совершенствовать тест-системы, чтобы помочь врачам, особенно в первичном звене здравоохранения на отдалённой территории или в сельской местности. Метод лечения, по словам Путина, должен подбираться для каждого конкретного человека по конкретным показаниям, а не как было в армии времён СССР — одну таблетку пополам от всех болезней.