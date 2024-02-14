Путин заявил о сбоях в мировой системе здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия отстаивает подход, при котором здоровье человека находится в центре всеобщего внимания. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на Форуме будущих технологий.
"Мы всегда всё делали, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которого лежит здоровье человека, было общим", — подчеркнул российский лидер.
В современных условиях система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом даёт некоторые сбои, однако это должно быть на совести тех, кто такую практику проводит, отметил Путин. Глава государства добавил, что Россия всегда открыта для сотрудничества в области здравоохранения.
Вместе с этим президент уточнил, что некоторые "фармы" предпочитают прерывать все связи. Однако специалисты знают, что на профессиональном уровне взаимодействие между коллегами сохраняется и будет только развиваться.
Также Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий поручил до конца 2024 года запустить новый национальный проект, посвящённый развитию современных технологий здравоохранения. Кроме того, лидер РФ сообщил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта, о темпах диспансеризации и разработки отечественных лекарств.