Путин заявил о сбоях в мировой системе здравоохранения

Россия отстаивает подход, при котором здоровье человека находится в центре всеобщего внимания. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

"Мы всегда всё делали, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которого лежит здоровье человека, было общим", — подчеркнул российский лидер.

В современных условиях система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом даёт некоторые сбои, однако это должно быть на совести тех, кто такую практику проводит, отметил Путин. Глава государства добавил, что Россия всегда открыта для сотрудничества в области здравоохранения.