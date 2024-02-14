Путин оценил вероятность замены врачей искусственным интеллектом

Искусственный интеллект и роботы играют значимую роль, однако они не заменят чуткости врачей. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду, 14 февраля.

В своей речи президент поблагодарил медицинских работников за их труд и подчеркнул, что на них держится всё здравоохранение.

"Искусственный интеллект, роботы — это важно. Они — верный, надёжный помощник человека, но никогда они не заменят чуткости и участия медицинских работников в судьбе человека", — указал глава государства.