Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 15:42

Путин оценил вероятность замены врачей искусственным интеллектом

Путин: Искусственный интеллект и роботы никогда не заменят врачей

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Искусственный интеллект и роботы играют значимую роль, однако они не заменят чуткости врачей. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду, 14 февраля.

В своей речи президент поблагодарил медицинских работников за их труд и подчеркнул, что на них держится всё здравоохранение.

"Искусственный интеллект, роботы — это важно. Они — верный, надёжный помощник человека, но никогда они не заменят чуткости и участия медицинских работников в судьбе человека", — указал глава государства.

Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта
Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта

В приветствии к участникам форума Путин отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения. По словам президента, для выполнения такой масштабной задачи необходимо объединение усилий государства, а также медицинских, научных организаций и технологических компаний.

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Здоровье
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров