Путин оценил вероятность замены врачей искусственным интеллектом
Путин: Искусственный интеллект и роботы никогда не заменят врачей
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Искусственный интеллект и роботы играют значимую роль, однако они не заменят чуткости врачей. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду, 14 февраля.
В своей речи президент поблагодарил медицинских работников за их труд и подчеркнул, что на них держится всё здравоохранение.
"Искусственный интеллект, роботы — это важно. Они — верный, надёжный помощник человека, но никогда они не заменят чуткости и участия медицинских работников в судьбе человека", — указал глава государства.
В приветствии к участникам форума Путин отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения. По словам президента, для выполнения такой масштабной задачи необходимо объединение усилий государства, а также медицинских, научных организаций и технологических компаний.