Путин поручил кабмину поддержать российских аграриев
Путин дал поручения по расширению поддержки российских аграриев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить дополнительные меры поддержки для аграриев. Преференции будут доступны в первую очередь тем, кто использует отечественные материалы, сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам поездки в Ставропольский край, для производителей, использующих отечественные семена и прочий посадочный материал, будет установлен повышающий коэффициент к предоставляемым мерам поддержки. Также президент поручил кабмину и "Газпрому" принять меры по обеспечению аграриев бензином и дизельным топливом в достаточном объёме.
Вместе с тем президентом было дано указание кабмину и Банку России обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах. Ещё Путин поручил правительству принять меры налогового стимулирования и увеличения спроса на биотехнологическую продукцию. Кроме того, кабмину предстоит разработать предложения по созданию биржи для организованных торгов сельхозпродукцией в сотрудничестве со странами БРИКС.
Напомним, в начале марта Путин приехал в Ставропольский край с рабочим визитом, во время которого посетил агропромышленные предприятия. Там он попробовал местные помидоры, а также оценил работу робота, который помогает собирать урожай. Кроме того, лидер РФ поговорил с местными жителями и поблагодарил их за тёплые слова в свою поддержку, а также оценил идею провести Фестиваль томата в регионе.
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