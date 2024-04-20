Путин поручил кабмину поддержать российских аграриев

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить дополнительные меры поддержки для аграриев. Преференции будут доступны в первую очередь тем, кто использует отечественные материалы, сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам поездки в Ставропольский край, для производителей, использующих отечественные семена и прочий посадочный материал, будет установлен повышающий коэффициент к предоставляемым мерам поддержки. Также президент поручил кабмину и "Газпрому" принять меры по обеспечению аграриев бензином и дизельным топливом в достаточном объёме.