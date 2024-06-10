Мурашко рассказал о внушительном достижении в борьбе с раком

Работа входящего в национальной проект "Здравоохранение" федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями показала высокую эффективность и привела к тому, что пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями возросла на восемь процентов. Об этом на ПМЭФ заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов — это хороший результат", — цитирует министра РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что с 2019-го по 2024 год медучреждения получили 16 560 единиц медицинского оборудования, а также были построены 13 онкологических диспансеров и корпусов к ним. По его словам, в России на борьбу с онкологией ежегодно тратится около 320 миллиардов рублей из Фонда обязательного медицинского страхования. Также Мурашко напомнил, что в нашей стране каждый год выявляют около 600 тысяч раковых заболеваний, а на учёте по онкологии состоят свыше трёх миллионов граждан.