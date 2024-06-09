Результаты исследований российской вакцины от рака появятся уже в этом году
Мурашко: Итоги доклинических исследований вакцины от рака будут в конце года
Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказали, когда стоит ожидать первых результатов доклинических исследований российской вакцины против рака. Как заявил в интервью ТАСС руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, это может произойти уже к концу текущего года.
"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года, и после приступим к клиническим испытаниям", — сообщил министр здравоохранения.
Собеседник информагентства пояснил, что этот препарат был разработан совместно несколькими научными командами. Чиновник также подчеркнул, что её создание финансируется из государственного бюджета в рамках госзаданий.
Напомним, что об этом препарате ещё во время выступления на Форуме будущих технологий в феврале текущего года рассказывал президент России Владимир Путин. Тогда он заявил, что российским учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний.
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