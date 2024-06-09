Результаты исследований российской вакцины от рака появятся уже в этом году

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказали, когда стоит ожидать первых результатов доклинических исследований российской вакцины против рака. Как заявил в интервью ТАСС руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, это может произойти уже к концу текущего года.

"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года, и после приступим к клиническим испытаниям", — сообщил министр здравоохранения.

Собеседник информагентства пояснил, что этот препарат был разработан совместно несколькими научными командами. Чиновник также подчеркнул, что её создание финансируется из государственного бюджета в рамках госзаданий.